ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU

Karar No : 2020 -20- Karar Tarihi : 18/04/2020

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 57 nci ve 72 nci maddeleri, Ulusal Pandemi Eylem Planı, Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği gereğince; İl Sağlık Müdürlüğü, 1. 2. ve 3. Basamak Kamu Özel Sağlık Kuruluşları tarafından Covid-19 testi POZİTİF çıkan ve/veya Covid-19 hastalığı ile ilgili fizik muayene ve radyolojik bulguları bulunan kişilerin, bu kuruluşların belirleyeceği tedavi/izolasyon, ve karantina ile ilgili tüm kurallara uymasına, Covid-19 testi POZİTİF olup tedaviyi reddeden hastaların İl Sağlık Müdürlüğünün uygun göreceği yerde izolasyona alınmasına, Filyasyon ve sürveyans ekiplerince izolasyon ve/veya karantina şartlarına uymayanlar hakkında;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince 3.150,00 TL (ÜÇBİN YÜZELLİ TÜRK LİRASI) idari para cezası uygulanmasına, Yetkililerin uyarısına rağmen talimatlara uymama konusunda ısrar edilmesi durumunda tekraren idari para cezasının uygulanmasına ve evde izlemin/izolasyonun/karantinanın sonlandırılarak yetkililerce belirlenecek yerde (hastane, çadır vb.) izolasyon/karantinaya alınmasına, Yetkililerce belirlenecek yerde (hastane, çadır vb.) izolasyon/karantina uygulamasına aykırı davranılması durumunda ise; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli işlem başlatılmasına,

Lütfen alınan kararlara harfiyen uyalım.Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 18.04.2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun “Memleket dahilinde sari ve salgın hastalıklarla mücadele” başlıklı 2. Fasıl’ı kapsamda:Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine.Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 18.04.2020