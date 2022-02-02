İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2022 - 4 -

Karar Tarihi : 01.02.2022

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 01.02.2022 Salı günü saat 16.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulunun 31.01.2022 tarih ve 2022/3 sayılı Kararı ile 31.01.2022 tarihinde İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşlarımız ile sürücülerimizin can güvenliğini ve trafik seyir emniyetini sağlamak üzere bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmamasına, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanımının yasaklanmasına karar verilmişti.

İlimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarının sona ermesi nedeniyle 02.02.2022 Çarşamba günü saat 08.00’dan geçerli olmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulunun 31.01.2022 tarih ve 2022/3 sayılı (motokuryelik, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanımının yasaklanması) Kararının iptal edilmesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 01.02.2022