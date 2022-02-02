METEOROLOJİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Batı Akdeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Çok Kuvvetli Yağış

Batı Akdeniz'de beklenen yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2) sağanak, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 03.02.2022 (Perşembe) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ile başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış, çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Oluşması Muhtemel Riskler

Su Baskını - Sel - Yıldırım - Buzlanma - Don Olayı - Ulaşımda Aksamalar

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış Orta Kuvvette Yağış Kuvvetli Yağış Çok Kuvvetli Yağış Şiddetli Yağış Aşırı yağış 1-5 kg/m2 6-20 kg/m2 21-50 kg/m2 51-75 kg/m2 76-100 kg/m2 100 kg/m2 üzeri