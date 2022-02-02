METEOROLOJİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi
Batı Akdeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Gökgürültülü Sağanak Yağış
Çok Kuvvetli Yağış
Batı Akdeniz'de beklenen yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2) sağanak, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 03.02.2022 (Perşembe) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ile başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış, çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Oluşması Muhtemel Riskler
Su Baskını - Sel - Yıldırım - Buzlanma - Don Olayı - Ulaşımda Aksamalar
Yağış Şiddeti Sınıflandırması
Hafif Yağış Orta Kuvvette Yağış Kuvvetli Yağış Çok Kuvvetli Yağış Şiddetli Yağış Aşırı yağış1-5 kg/m2 6-20 kg/m2 21-50 kg/m2 51-75 kg/m2 76-100 kg/m2 100 kg/m2 üzeri
Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.