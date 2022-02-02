Isparta İlimizde kaçakçılık ve diğer illegal faaliyetlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uzun süredir takip edilen, piyasaya sahte para sürmeye çalışan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 27/01/2022 günü 1 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramada:
- - 444 adet sahte 50 TL banknot para,
- - 30 adet sahte 100 TL banknot para olmak üzere toplamda 25.200 TL,
- - 4 adet büyü yapma amacı ile kullanıldığı değeriendirilen eski yazım kitap,
- - 2 adet çeşitli büyü bilgilerinin olduğu değerlendirilen çoklu klasör,
- - 200 adet büyü yapma amacı ile kullanılan muska,
- - 3 adet büyü yapma amacıyla kullanılan farklı obje ve heykeller,
- - Bir miktar narkotik madde (metanfetamin) ve 1 adet
uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiş,
Yapılan baskın sırasında halk arasında “büyücü, hoca” olarak tabir edilen
1 şahsa vatandaşlarımızın kandırılmasının ve dolandırılmasının önüne geçmek
için gerekli işlemler yapılmış, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış,
şahsın iş yerindeki malzemelere el konulmuştur.
Isparta il emniyet müdürlüğü
Yapılan baskın sırasında halk arasında “büyücü, hoca” olarak tabir edilen
1 şahsa vatandaşlarımızın kandırılmasının ve dolandırılmasının önüne geçmek
için gerekli işlemler yapılmış, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış,
şahsın iş yerindeki malzemelere el konulmuştur.
Isparta il emniyet müdürlüğü