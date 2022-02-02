Isparta İlimizde kaçakçılık ve diğer illegal faaliyetlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uzun süredir takip edilen, piyasaya sahte para sürmeye çalışan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 27/01/2022 günü 1 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramada:

- 444 adet sahte 50 TL banknot para,

- 30 adet sahte 100 TL banknot para olmak üzere toplamda 25.200 TL,

- 4 adet büyü yapma amacı ile kullanıldığı değeriendirilen eski yazım kitap,

- 2 adet çeşitli büyü bilgilerinin olduğu değerlendirilen çoklu klasör,

- 200 adet büyü yapma amacı ile kullanılan muska,

- 3 adet büyü yapma amacıyla kullanılan farklı obje ve heykeller,

- Bir miktar narkotik madde (metanfetamin) ve 1 adet