Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından Isparta il genelinde aralıksız olarak denetim ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.Bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu da denetimlere ve kontrol faaliyetlerine bizzat katılarak esnaf ve vatandaşlardan destek istiyor. Son olarak Gönen ilçesine giden Vali Seymenoğlu burada muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde esnaf ve vatandaşlara salgının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak mücadeleye taviz vermeden devam etmelerini, alınan kararlara titizlikle uymalarını istedi. Vatandaş ve esnafa salgınla mücadeleye verdikleri destekten dolayı da teşekkür etti.