Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.04.2021 ile 30.04.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Cebir Tehdit Veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan S.A.
- “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 21 yıl hapis cezası ile aranan M.K.
- “Büyük Veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık” suçundan 7 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan S.K.
- “ Çocuğun Cinsel İstismarı” suçlarından 5 yıl, 6 ay,20 gün hapis cezası ile aranan A.Ş.
İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 149 (yüzkırkdokuz) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.