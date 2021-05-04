ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

“Cebir Tehdit Veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan S.A.

“Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 21 yıl hapis cezası ile aranan M.K.

“Büyük Veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık” suçundan 7 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan S.K.

“ Çocuğun Cinsel İstismarı” suçlarından 5 yıl, 6 ay,20 gün hapis cezası ile aranan A.Ş.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.04.2021 ile 30.04.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplamaranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.