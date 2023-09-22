Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden Önemli Operasyon

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içerisinde yürüttükleri başarılı çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 30 farklı şahsı yakaladı.

İl merkezi ve ilçelerde 21 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda;

Yağma suçundan 18 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.K.,

Hırsızlık suçundan 15 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K.,

17 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan E.E.

olmak üzere toplam 8 kişi haklarında yakalama kararı bulunan suçlular arasındaydı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini engellemek ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ