Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda önemli bir başarı elde etti. 15 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda şu bulgular elde edildi:

Yapılan ikamet aramasında;

Ele geçen suç unsuru ürünlerle ilişkilendirilen (2) şüpheli şahıs hakkında TCK 187 (Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma) suçu kapsamında adli işlem yapıldı.Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak, suç ve suçlulardan korumak amacıyla alan hâkimiyetini sağlama çabalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı'na, 0.505.318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizler için son derece değerli olduğunu ve titizlikle takip edildiğini vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.