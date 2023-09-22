Isparta Belediyesi, Dev Kapasiteli Yeraltı Katlı Otopark İnşaatına Başladı

Isparta Belediyesi, şehirdeki otopark sorununu çözmek ve trafiği rahatlatmak amacıyla büyük bir projeye imza atıyor. İstiklal Mahallesi Subay Lojmanları yakınında başlatılan inşaat, şehrin bugüne kadar gördüğü en büyük yeraltı katlı otopark olacak. Toplam 450 araç kapasitesine sahip bu otopark, bölgenin otopark ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, inşaat alanında çalışmaları yerinde inceleyerek, projenin önemini vurguladı. Başkan Başdeğirmen, "450 araç kapasiteli bu otopark, bölge halkının ihtiyacını karşılayacak ve merkezi bir konumda yer alacak. Otopark sorununa kalıcı bir çözüm getirmek için çalışıyoruz." dedi.Yeraltı katlı otoparkın 3 katlı olacağını belirten yetkililer, projenin sonunda 4 adet asansör ve merdivenlerin bulunacağını ifade etti. Aynı zamanda yapı güvenliği için özel bir önlem olan 367 adet fore kazık çalışması da tamamlandı.Otoparkın tamamlanma tarihi olarak 31 Aralık 2023'ü hedeflediklerini belirten yetkililer, projenin başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını ifade etti.Bu önemli projenin Isparta'daki otopark sorununu hafifleteceği ve trafiği rahatlatacağı belirtilirken, Başkan Başdeğirmen ise emeği geçen herkese teşekkür etti.