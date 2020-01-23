ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce PKK/KCK/YPG Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında 22 Ocak 2020 tarihinde;PKK/KCK/YPG Terör Örgütü ile mücadele kapsamında 22 Ocak 2020 tarihinde Isparta ili genelinde; C.E, F.E, S.G, E.U, O.A, S.S, M.O. ve R.Ü. isimli 8 şahıs “ Sosyal medya Üzerinden Propaganda Yapmak” suçundan yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir.Terör Örgütleri ile mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.