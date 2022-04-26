ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

KADİR GECESİ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



Mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek Kadir Gecesine erişmiş olmanın heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz.

Cenab-ı Allah’ın lütfuna mazhar olabilmeyi bereket ve bolluğun sağanak gibi yağdığı bu fazilet dolu gecenin yeryüzünde sağlık, barış ve huzura vesile olmasını diliyorum.

Bu mübarek gece gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle çalışma arkadaşlarımın, hemşehrilerimin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; Yüce Mevla'dan sağlık, barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı’na eriştirmesini en kalbi duygularımla diliyorum.