Son dakika haberi: İdlib'den acı haber! Şehit askerlerimiz var

Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyinde rejim güçlerinin saldırgan tutumu devam ederken Milli Savunma Bakanlığı İdlib'den gelen acı haberi duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." denildi.



Son dakika haberi: Eli kanlı rejim güçleri Suriye'nin kuzeyinde kendi halkını öldürmeye devam ederken Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumuna da devam ediyor. İdlib bölgesinde hava saldırısı neticesinde 2 askerimiz şehit düştü

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.



50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir.





