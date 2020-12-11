Covid-19’la mücadelenin fedakar savaşçıları Sağlık Çalışanları mücadelelerini ön cephede sürdürmeye devam ediyor. Başta hastaları iyileştirmek için canla başla görev yapan sağlık çalışanları salgının önlenmesi için de filyasyon ekiplerinde gece gündüz ter döküyorlar. Herkesin onların bu mücadelesine destek olması büyük önem taşıyor. Salgınla mücadelede bizi güçlü kılan üç basit kural var. MASKE + MESAFE + TEMİZLİK bu temel kurallara uyarak mücadeleyi lehimize çevirmek kaçınılmaz olacaktır.Keçiborlu ilçemizde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu tüm görevlilere üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederek “Yorulduğunuzu biliyoruz, ancak bundan dolayı herhangi bir bıkkınlık göstermeniz pandemiyle mücadelede bizi zayıflatır. Lütfen pes etmeyin. Sergilediğiniz olağanüstü çabanın farkındayız ve tüm vatandaşlarımız adına size teşekkür ediyorum.” dedi.Vali Seymenoğlu sağlık birimlerine yaptığı ziyarette karşılaştığı vatandaşlara başta MASKE + MESAFE + TEMİZLİK kuralları olmak üzere ev ziyaretleri yapmamaları konusunda hatırlatmalarda bulundu. Vali Seymenoğlu ilçe yöneticilerine de şehir giriş çıkışlarında HES kodu sorgulamasına aralıksız devam etmeleri talimatı verdi.❗Unutmamalıyız ki; alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğine, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.ISPARTA VALİLİĞİ