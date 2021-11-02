GURURLANDIRAN BAŞARI

27 Ekim – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Poomse Şampiyonasında ilimiz sporcularından gururlandıran başarı…İşte sonuçlar;61 – 65 Yaş Kategorisinde, Alihsan Baydar Türkiye 2.ncisi,51 - 60 Yaş Kategorisinde, Süleyman Kaygısız Türkiye 3.ncüsü,61 - 65 Kategorisinde, Kenan Başboğa Türkiye 3.ncüsü,Senkron; 18 - 30 Yaş kategorilerindeHasibe Büyükdavraz, Kader Yıldız ve Havva Nisa Köse Türkiye 3.ncüsü.Dereceye giren sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü