2 Kasım 2021 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr/ okuyucuları için derledik.



ABD’li sağlık kuruluşundan aşı açıklaması

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19'a karşı aşıyla üretilen antikorların, doğal enfeksiyon ile elde edilenden 5,49 kat daha güçlü olduğunu açıkladı. Uzmanlar, doğal bağışıklık çabası içinde olan insanları hastaneye yatış ve ölüm riski konusunda uyararak aşılamanın önemine dikkat çekti.



Bakan Özer’den uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz.” dedi.



MİT'ten nokta operasyon

Türk istihbaratının aylar süren takibiyle başlatılan ikiz casusluk operasyonunda MOSSAD'ın 15, Rusya'nın 6 casusu peş peşe yakalandı. Rus casusların hedefinde, Türkiye'de yaşayan "Abdülhâkim" isimli bir Çeçen muhalifin olduğu belirtildi.





Paris-Londra hattında tansiyonu düşüren adım

Macron, Fransız balıkçılarının İngiliz kara sularında avlanması için lisans vermeyen İngiltere’ye yönelik uygulamayı planladığı misilleme önlemlerinin ertelendiğini açıkladı.



Dış ticarette makas kapanıyor!

Türkiye, bu yıl ihracatta aylık ve yıllık bazda rekorlar kırarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 93,4 ile cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.



Binance'da işlemler ikinci kez durduruldu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kripto para çekme işlemlerinin ikinci kez durdurulduğunu açıkladı.



Galatasaray'dan Felipe Melo açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Felipe Melo'nun sarı kırmızılılara tekrar döneceği yönünde çıkan iddialara cevap vererek "Melo, Galatasaray'ın gündeminde yok." dedi.

