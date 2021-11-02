GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta'da Kültür Gecesinde renkli görüntüler ortaya çıktı

Isparta'da Kültür Gecesinde renkli görüntüler ortaya çıktı
ISPARTA
38 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Kültür Gecesinde renkli görüntüler ortaya çıktı
 
Isparta Belediyesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle uluslararası öğrencilerin hazırlayıp sunduğu kültür gecesi düzenlendi.
Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen geceye Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldı.
Gecede SDÜ ve ISUBÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ülkelerine has kültürlerini geceye katılan diğer ülke öğrencileri ve Ispartalılarla paylaştı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ve Burkina Faso’lu Yüksek Lisans Öğrencisi, Hafız Saad Rouamba’nın Kuran’ı Kerim tilaveti ile süren programda Yemen, Endonezya, Afganistan, Filistin ve Afrika’dan Isparta’ya gelerek üniversite hayatına devam eden uluslararası öğrenciler kültürlerini yansıtan bir program sundu. Gecede Yemen Mili Dansı, Endonezya Orkestrası, Afganistan Yöresel Dansı, Endonezya Nusantara Dansı, Endonezya Pencak Silat Savunması, Afrika Geleneksel Dansı, Yemen Samba Dans gösterileri gerçekleştirildi. Gecede ney dinletisi de yer aldı. Kültür Gecesi Isparta Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle son buldu.
Gecede Filistinli öğrenci, Bisan Duhair ve Iraklı öğrenci Nureddin, kalplerinde yeşeren memleket hasretini yansıtmak, memleket sevgisini, Filistin’i ve Mescidi Aksa’yı anlattığı şiirleri ise salonda bulunanları duygulandırdı.
Tunus’tan 6 Aylık Erasmus Değişim Programı için gelen, Finans ve Bankacılık Öğrencisi Mohamad Taha’nın seslendirdiği birbirinden güzel eserler başta olmak üzere ülkelerin kültürleri salonda bulunanları coşturdu.
Kültür Gecesinin sonunda Başkan Başdeğirmen’e Afganistan’ın yöresel kıyafeti hediye edildi. Programa katılan uluslararası öğrenciler gecenin sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile fotoğraf çekildi, selfi yaptı.
Gecede uluslararası öğrencilere seslenen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, salonda güzel bir renk ve mozaik olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “İyi ki varsınız, böyle güzel bir programı hazırladınız” dedi. ISUBÜ ve SDÜ’de 86 ülkeden 2700 uluslararası öğrencinin eğitim aldığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Neredeyse dünyanın yarısı. Bu çok güzel bir şey. Bu arkadaşlarımız bizim dilimizi, milliyetimizi, kültürümüzü, ülkemizin bilgilerini o kadar güzel edinmişler ki bizi bizden iyi tanıyorlar. Bizlere olan sevgileri saygıları her zaman bizleri etkilemiştir” şeklinde konuştu.
İçerisinde bulundukları Belediye Kültür Merkezinin önümüzdeki süreçte de yapılacak her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu aktaran Başdeğirmen, ülkelerin hangi kültürlerinin olduğunu ve ne şekilde yaşattıklarını kendilerinin de merak ettiğini dile getirdi. Başdeğirmen, “Bizler üniversitelerimizin her türlü etkinliğinde burayı kendilerine tahsis edebiliriz. Yeter ki, öğrencilerimiz burada etkinlik yapmak istesinler. Bu altyapıyı büyük emek verilerek yapılan bu güzel binayı hep beraber değerlendirelim” görüşlerinde bulundu.
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Isparta Başkanı Ali Arslan da pandemi dolayısıyla iki yıl ara verdikleri etkinliklere tekrar başladıklarını söyledi. Arslan, “Bu bir başlangıç. Bugüne kadar bizlere destek veren Belediye Başkanımızla birlikte çok daha güzel, geniş katılımlı, sınır ötesi ülkelere ulaşacak çalışmalara devam edeceğiz” derken, dernek olarak yaptıkları yapacakları çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


02-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-202-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-302-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-102-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-602-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-702-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-802-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-902-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-1002-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-1102-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-1202-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-1302-11-2021-uluslararasi-kultur-gecesi-14
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bakan Koca'dan 3. doz açıklaması
ABD’li sağlık kuruluşundan aşı açıklaması
ISPARTA İÇİN GURURLANDIRAN BAŞARIISPARTA İÇİN GURURLANDIRAN BAŞARI
Isparta Milli Eğitim Müdürü Baydur göreve başladıISPARTA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BAYDUR GÖREVE BAŞLADI
Isparta'da merdiven altı, yasadışı ve ruhsatsız üretilen mallar ele geçirildiISPARTA'DA MERDİVEN ALTI, YASADIŞI VE RUHSATSIZ ÜRETİLEN MALLAR ELE GEÇİRİLDİ
Isparta’nın başat ihracat sektörleri ziraat ve sanayiISPARTA’NIN BAŞAT İHRACAT SEKTÖRLERİ ZİRAAT VE SANAYİ
Isparta’nın 2021 Yılı İhracat VerileriISPARTA’NIN 2021 YILI İHRACAT VERİLERİ
DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!
Isparta'da "Mutfağım Şahane" Program Çekimleri YapıldıISPARTA'DA "MUTFAĞIM ŞAHANE" PROGRAM ÇEKİMLERİ YAPILDI
81 ile Sağlık Bakanlığı'ndan yazı gönderildi
9. Cumhurbaşkanı merhum Demirel'in doğum günü kabri başında törenle anıldı9. CUMHURBAŞKANI MERHUM DEMİREL'İN DOĞUM GÜNÜ KABRİ BAŞINDA TÖRENLE ANILDI
İŞTE ISPARTA’NIN YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ
Isparta'da kayıp köpek! Görenlerin....
Isparta 32 Spor Maç Sonucu! İşte skor...
Isparta'da Kaya Balık En Lezzetli Balıkları Sizlerle Buluşturuyor...
Isparta'da büyük coşku! Cumhuriyet Fener AlayıISPARTA'DA BÜYÜK COŞKU! CUMHURİYET FENER ALAYI
ISPARTA 32 SPOR'A TFF'DEN CEZA!
Evlileri ilgilendiren yeni gelişme!
Isparta'da Cumhuriyetimizin 98’nci Yılı Coşkuyla KutlandıISPARTA'DA CUMHURİYETİMİZİN 98’NCİ YILI COŞKUYLA KUTLANDI
Binlerce memur için ikramiye ve maaş düzenlemesi
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri BaşladıISPARTA'DA CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Isparta'da yeni Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Alındı
ISPARTA'DA EMNİYETTEN OPERASYON!ISPARTA'DA EMNİYETTEN OPERASYON!
Isparta Valisi SEYMENOĞLU’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
isparta-erkek-bay-manikur-pedikur-salonu isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

El ve ayak konforunuz için Isparta'da Neda Dalırı Bay Manikür Pedikür Merkezi AçıldıEl ve ayak konforunuz için Isparta'da Neda Dalırı Bay Manikür Pedikür Merkezi Açıldı28 Ekim 2021
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ31 Ekim 2021
ISPARTA 32 SPOR'A TFF'DEN CEZA!ISPARTA 32 SPOR'A TFF'DEN CEZA!29 Ekim 2021
DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!01 Kasım 2021
ISPARTA'DA 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI YARIŞMALARI SONA ERDİISPARTA'DA 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI YARIŞMALARI SONA ERDİ28 Ekim 2021
Evlileri ilgilendiren yeni gelişme!Evlileri ilgilendiren yeni gelişme!29 Ekim 2021
Isparta'da yeni Hıfzıssıhha Kurulu Kararları AlındıIsparta'da yeni Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Alındı28 Ekim 2021
​Cumhuriyet için yürüdüler doğaya kınalı keklik bıraktılar​Cumhuriyet için yürüdüler doğaya kınalı keklik bıraktılar28 Ekim 2021
Binlerce memur için ikramiye ve maaş düzenlemesiBinlerce memur için ikramiye ve maaş düzenlemesi28 Ekim 2021
Isparta'da Akademik Oda Orkestrası'ndan 29 Ekim KonseriIsparta'da Akademik Oda Orkestrası'ndan 29 Ekim Konseri28 Ekim 2021
ISPARTA'DA TRAFİKKAZASI: ARAÇ AĞACA ÇARPTIISPARTA'DA TRAFİKKAZASI: ARAÇ AĞACA ÇARPTI27 Ekim 2021
Isparta'da kayıp köpek! Görenlerin....Isparta'da kayıp köpek! Görenlerin....31 Ekim 2021
Isparta’nın başat ihracat sektörleri ziraat ve sanayiIsparta’nın başat ihracat sektörleri ziraat ve sanayi02 Kasım 2021
İŞTE ISPARTA’NIN YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜİŞTE ISPARTA’NIN YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ01 Kasım 2021
Isparta'da "Mutfağım Şahane" Program Çekimleri YapıldıIsparta'da "Mutfağım Şahane" Program Çekimleri Yapıldı01 Kasım 2021
Isparta'da büyük coşku! Cumhuriyet Fener AlayıIsparta'da büyük coşku! Cumhuriyet Fener Alayı30 Ekim 2021
Isparta 32 Spor Maç Sonucu! İşte skor...Isparta 32 Spor Maç Sonucu! İşte skor...31 Ekim 2021
ISPARTA'DA EMNİYETTEN OPERASYON!ISPARTA'DA EMNİYETTEN OPERASYON!28 Ekim 2021
81 ile Sağlık Bakanlığı'ndan yazı gönderildi 81 ile Sağlık Bakanlığı'ndan yazı gönderildi01 Kasım 2021
ISPARTA'DA DRON İLE EMNİYET KEMERİ DENETİMİISPARTA'DA DRON İLE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ27 Ekim 2021