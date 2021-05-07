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Isparta Valisi Seymenoğlu Trafik Personeline Başarı Belgesi Verdi

Isparta Valisi Seymenoğlu Trafik Personeline Başarı Belgesi Verdi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Vali Seymenoğlu Trafik Personeline Başarı Belgesi Verdi
Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan “Trafik Haftası” dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu Polis ve Jandarma trafik ekiplerinde görev yapan personeli temsilen 6 görevliyi başarı belgesiyle ödüllendirdi. Törene İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile başarı belgesi verilen Polis ve Jandarma görevlileri katıldı.
Yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca konulan 2011-2020 yılları arasında trafik kazalarının ve can kayıplarının %50 azaltma hedefinin başarıyla yakalandığını ve yine İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde de trafikte farkındalık çalışmalara ağırlık verildiğini ifade eden Vali Seymenoğlu “Kaza ve can kayıplarını daha da aşağılara indirebilmek adına bizlere düşen görev, bazen sürücü bazen yaya durumunda olan vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Bu çerçevede vatandaşlarımızın da görevi tamamı bizlerin can ve mal güvenliğini korumak adına belirlenen trafik kurallarına her şartta uymak.” dedi.
Ardından özverili çalışmalarından dolayı tüm Polis ve Jandarma trafik ekiplerine teşekkür eden Vali Seymenoğlu törende hazır bulunan trafik personeline Başarı Belgesi takdim etti.

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Bir 3 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 3 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

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