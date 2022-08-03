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Isparta fırsatını çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz

Isparta fırsatını çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz
ISPARTA
G.Tarihi: 02.08.2022 18:04
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Isparta fırsatını çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ITSO) URGE projesi kapsamında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan gelen mobilya alım heyetleriyle bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, “Sizlerle ticaret yapmayı, karşılıklı ekonomik paydaş olmayı çok arzu ediyoruz. “Katılımcı arkadaşlarımıza Isparta fırsatını çok iyi değerlendirmelerini öneriyorum. Ülkelerinize gittiğiniz zaman Isparta’nın tüm değerlerinden bahsederek bizim ekonomik ve turizm elçimiz olmanızı istiyoruz” dedi.
 
ITSO’nun gerçekleştirdiği URGE Projesi kapsamında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan gelen iş insanlarıyla Belediye Meclisi Salonunda bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizi burada görmekten çok mutlu oldum” dedi. Ziyarette ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, URGE Projesine ilişkin bilgiler verdi. Yaklaşık 3 aydır mobilya sektörü için URGE Projesi yürüttüklerini belirten Tutar, “İlk olarak Azerbaycan ziyaretimiz olmuştu. İkinci aşama olarak alım heyeti getirdik. Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’dan toplam 36 kişilik alım heyeti geldi. Heyetimize Isparta’mızı gezdiriyoruz. Dün firmalarla görüşmelerimiz oldu, bugün de fabrika ziyaretlerimiz olacak. Yarın da OSB’deki fabrikalarımızı ziyaret edeceğiz. Bu proje mobilya URGE’si ama Isparta’mızın tüm kazanımlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Lavanta, gül, elmamız gibi değerlerimizden bahsediyoruz. Kozmetik URGE Projemiz de var. Arkadaşlarımıza mermer ocaklarımızı gezdirdik. Isparta’nın ne kadar yaşanabilir şehir olduğundan bahsettik. Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’la her türlü alışverişimiz var, bunu daha da geliştirebileceğimize eminiz” ifadelerinde bulundu.
3 ülke, Türkiye ve Isparta olarak güzel bir sinerji oluşturduklarına değinen Mustafa Tutar, bu sinerjiyi devam ettirmek istediklerini söyledi. Tutar, “Bizi ve heyeti kabul ettiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Isparta’nın birlikteliğinin her yerde olduğunu, Belediye Başkanımızın da her zaman bizim yanımızda olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ülkeler arası ticaretin, turizmin ve birlikteliğin geliştirilmesi için bu tür projelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Projenin Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’la gerçekleştirilmesinin ayrı bir güzellik olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Sizlerle ticaret yapmayı, karşılıklı ekonomik paydaş olmayı çok arzu ediyoruz. Ülkelerle karşılıklı ithalat ve ihracatlarımız var. Ancak Isparta olarak da sizlerle ticaret, ekonomik ve turizm anlamında işbirliği yapmak bizim için çok önemli. Sizlerle şuan mobilya sektörü için işbirliği içerisindeyiz. Isparta’da üretilen diğer ürünleri de tanımanız gerekir. Bunların içerisinde mermer madenlerimiz ülke olarak en önemli seviyede. Tarım konusunda elma Türkiye dünyada 3’üncü üretici ülke, Isparta ise ülkemizde birinci üretici şehir durumunda. Isparta’mız gülyağı üretiminde de dünyada söz sahibi. Ayrıca dünyanın 8’inci harikası Eğirdir ve Eğirdir Gölümüz Isparta’mızdadır. Kış sporlarının yapıldığı Davraz Dağımız da var” görüşlerinde bulundu.
Isparta’nın birçok enleri ve özellikleriyle Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Katılımcı arkadaşlarımıza Isparta fırsatını çok iyi değerlendirmelerini öneriyorum. Ticaretin amacı dürüst ve helalinden para kazanmaktır. Kaliteli ürün satmak ticaretin en önemli kuralıdır. Isparta’da görüştüğünüz firmaların ürünleri Ticaret ve Sanayi Odasının garantörlüğü ile size ulaşan ürünlerdir. Götürdüğünüz her ürünü satarken gönül rahatlığı ile müşterinize verebilirsiniz. Ülkelerinize gittiğiniz zaman Isparta’nın tüm değerlerinden bahsederek bizim ekonomik ve turizm elçimiz olmanızı istiyoruz. Ülkenizde misafirperverliğimizi, ticaretteki dürüstlüğümüzü, size olan saygı ve sevgimizi anlatmanızı istiyoruz. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum, inşallah buraya verdiğiniz emeğin karşılığını bol, bereketli bir şekilde alırsınız” ifadelerini kullandı.
Yurtdışından gelen katılımcılar ise URGE Projesi ve Isparta organizasyonu için emeği geçenlere teşekkür ettiler. Katılımcılar, “Bu proje ile ülkeler arası köprü sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Çok büyük ve geleceği olan bir iş. Bu buluşmayı geleceğin yatırımı olarak görüyorum. İş insanları açısından böyle bir işbirliğinin sık olması, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesiyle geleceğin kalitesini düşünmemiz gerekiyor. Size çok teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah Kazakistan’a da gelirsiniz. Geleceğe katkı anlamında siz de vesile oluyorsunuz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştular. 
Yurtdışından gelen katılımcılar ziyaretin anısına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e tablo hediye ettiler. Başkan Başdeğirmen de misafirlerine Isparta’nın simgesi olan gül ve lavanta tablosu hediye etti.
 
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