KALİTELİ ET UYGUN FİYATA!

HALK ET GÜNCEL FİYAT LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE...

Dana Yemeklik: 55₺

Kasap Köfte: 59₺

Dana Kıyma: 64₺

Dana Kuşbaşı: 73₺

Sucuk: 73₺

Bütün Piliç: 22₺

Dana Ciğer: 63₺

Dana Biftek: 83₺

Antrikot: 93₺

Kuzu Pirzola: 123₺

Kuzu Gerdan: 59₺

Kuzu Ciğer: 69₺

Kuzu Kol: 63₺

Kuzu But: 73₺

Kuzu Kuşbaşı: 96₺

Koyun Tulum Peyniri:: 60₺

'HALK ET, GÜVENLE TÜKET''

Halk Et Ürün yelpazesinde genel olarak: Antrikot, Biftek, Bonfile, Kuzu Pirzola, kasap köftesi, dana sucuk, kıyma, dana antrikot, dana bonfile, dana biftek, dana kuşbaşı, bütün tavuk, kelebek, kanat, but, incik, tavuk pirzola, tereyağı, Keçi Peyniri, yumurta, köy yumurtası çeşitleri ve mangal malzemeleri bulunuyor.

Ispartalıl'arın sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı et tüketebilmeleri için 1 Mayıs 2021'de hizmete açılan Halk Et, fiyatlarıyla yüzleri güldürüyor. ​Kaliteli hizmetiyle de en çok tercih edilen kasaplar arasında gösteriliyor.Halk Et Isparta Mağazalarında tüketime sunulan etler, hijyenik ve modern bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaştırılıyor.