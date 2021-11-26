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Isparta'da “Kadına Yönelik Şiddete Farklı Bakış Açıları” paneli

Isparta'da “Kadına Yönelik Şiddete Farklı Bakış Açıları” paneli
ISPARTA
G.Tarihi: 25.11.2021 21:27
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“Kadına Yönelik Şiddete Farklı Bakış Açıları” paneli düzenlendi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile ITSO Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Vali Ömer Seymenoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, Emniyet ve Jandarma personelinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Seymenoğlu kadına yönelik şiddetin; Toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren çok ciddi insan hakları ihlallerine yol açan ve şiddete maruz kalan kadınlarda hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunları doğuran toplumsal bir mesele olduğunu vurgulayarak kadına yönelik şiddetin ailenin diğer bireyleri ve özellikle çocuklar üzerinde zararlı etkiler doğurarak nihai olarak toplumsal bir huzursuzluğa neden olduğunu söyledi.

“Toplumun temelini oluşturan en önemli yapı taşı hiç şüphesiz ki ailedir”
Vali Seymenoğlu konuşmasında özetle, “Toplumun temelini oluşturan en önemli yapı taşı hiç şüphesiz ki ailedir. Aile kişiyi toplum yaşamına hazırlar. Aile içindeki ilişkilerin sağlıklı ve uyumlu bir biçimde kurulması nihai olarak toplumsal huzurun da garantisini oluşturur. Olumsuz örnekler ile büyüyen bir çocuğun yetişkinliğinde olumsuz davranışlar sergilemesi ve onun da kendi eşine şiddet uygulaması ihtimali doğacak ve böylece bir kısır döngü başlayacaktır.

“KADES’in bilinirliliğinin artırılması ve kadınlarımızı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler sürekli olarak devam etmekte”
Hem bireysel hem de toplumsal boyutuyla çok önemli bir sorun olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mevzuatın güçlendirilmesi amacıyla 2012 yılında “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” çıkartılmıştır. Kanunla getirilen yeniliklerin uygulamaya geçirilmesi ve İlimiz bünyesinde kadına yönelik şiddetin hayatın her alanında engellenmesi için öncelikle kamu kurum ve kuruluşları nezdinde ilgili birimler kurulmuştur. Aile içi şiddete maruz kalan mağdurlara, anında ulaşmak ve yardımcı olabilmek için hayata geçirilen bir diğer uygulama ise kısaca KADES olarak adlandırılan Kadın Destek Uygulaması Projesidir. Emniyet ve Jandarma güçlerimizin KADES’in bilinirliliğinin artırılması ve kadınlarımızı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri sürekli olarak devam etmekte, kadınlarımızla düzenli olarak bir araya gelinmektedir.

“Hepimizin görevi ve sorumluluğudur”
Şiddet mağdurunun yaşam hakkı ile fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün korunması hakkının her şart altında ön planda tutulması hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirmektedir. Dolayısıyla çalışmaların disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutlarıyla sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir.
Mutlu ve özgüvenli bireylerden oluşan, huzurlu, güçlü bir aile ve gelişmiş bir toplum olma yolunda mücadele gösteren tüm bireylere, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu görevlilerine üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eder, Panelin başarılı ve faydalı olmasını dilerim” dedi.

Ardından Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Özmen moderatörlüğünde, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuki boyutları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye karşı alınan kolluk tedbirleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük tarafından şiddet mağduru kadınlara verilen devlet destekleri, Prof. Dr. Songül Salangül tarafından kadına yönelik şiddetin sosyolojik boyutları ve Psikolog Şule tarafından ise kadına yönelik şiddetin psikolojik boyutlarının değerlendirildiği sunumlar gerçekleştirildi.
 
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