 "Isparta Halk Eğitim Merkezi, Ücretsiz Kurslarla Büyük Başarıya İmza Attı"

Isparta Halk Eğitim Merkezi, özellikle üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrencilerin büyük başarısına ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekti. Merkezde açılan ücretsiz kurslara katılan toplam 29 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı bir performans sergileyerek üniversite kapılarını araladı.Isparta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, aldıkları eğitimin ardından YKS sınavına girdi. Bu sınavda başarı elde eden 29 öğrenci, hayal ettikleri üniversite bölümlerine yerleşmeye hak kazandı.Merkezin Müdürü Celal Özan, başarılı öğrencileriyle gurur duyduklarını belirterek, "Destekleme ve Yetiştirme Kursları sayesinde 29 öğrencimizi hayal ettikleri bölümlere gönderdik." dedi. Ayrıca, kurslar süresince desteklerini esirgemeyen yetkililere, öğretmenlere ve gönüllü eğitmenlere teşekkürlerini iletti.Isparta Halk Eğitim Merkezi'nin sunduğu ücretsiz eğitimler, öğrencilerin başarılarına katkı sağlayarak geleceğe umutla bakmalarını sağlıyor.