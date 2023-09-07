Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Gelecek? İşte Muhtemel Emekli Maaş Tablosu

Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Gelecek? İşte Muhtemel Emekli Maaş Tablosu
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 "2024 Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Gelecek? İşte Muhtemel Emekli Maaş Tablosu"
 2024 yılına yönelik emekli maaşlarına dair merak edilen detaylar kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle emekli maaşı düzenlemesi için teknik ve bütçe çalışmaları hızla devam ediyor. 6 milyonu aşkın memur ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme sonucunda emeklilere ek zam ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi müjdesi gündemde. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri de göz önüne alındığında emekli zammı nasıl olacak?
Emekliye Zam Düzenlemesi Yolda
Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimat vermesiyle ilgili Bakanlıklar hızla çalışmalara başladılar. Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmalarının neticelenmesiyle bu adımların atılacağını ve düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılacağını açıkladı.
Bakan Şimşek'in Gündeminde Enflasyon ve Mali Disiplin Var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle enflasyonu kontrol altına almayı ve mali disiplini sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla ücret artışlarının alım gücüne olumlu yansıması için öncelikle enflasyonun düşürülmesi gerektiğine inanıyor. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda ücret artışlarının etkisi sınırlı oluyor.
Toplu Sözleşme Zam Oranları Belli Oldu
Yaklaşık 6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci tamamlandı. Hakem heyetinin açıkladığı toplu sözleşme zam oranları şu şekilde:
  • 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10
  • 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5
Bu zam oranları 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirlendiği için memur zammı aynı zamanda bu kesimi de etkiliyor.
Emekli Maaşı Düzenlemesi Ne Getirecek?
Emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor ve detaylar netleşmeye başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadeleriyle emeklilere yapılacak zammı müjdeledi. Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları bütçe çalışmaları sonucunda belirlenecek.
Emekli Maaşı Yükseltiliyor
2021 yılında en düşük emekli maaşı 3500 TL seviyesindeydi. Ardından yapılan zamlarla bu rakam önce 5500 TL'ye, sonra ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılı içinde kümülatif olarak uygulanan zam oranı yüzde 114'ü aştı. Ayrıca, en düşük emekli maaşı için ekim ayında yeni bir zammın gündemde olduğu ve Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması düşünülüyor.
Kademeli Zam Formülü De Gündemde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dosyasında kademeli zam formülü de bulunuyor. Bu formüle göre emeklilerin kök maaşlarına göre yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve yüzde 30 oranlarında zam yapılacak. Bu sayede emekli maaşlarında daha adil bir düzenleme hedefleniyor. Sonuç olarak, tüm bu veriler ışığında emekli zammında ilave bir refah payı da düşünülüyor, böylece en düşük emekli maaşları 10 bin TL'ye ulaşabilir.
Yukarıda belirtilen bilgilere göre 2024 emekli maaşlarına dair kesin bilgiler, bütçe çalışmalarının tamamlanması ve resmi açıklamaların yapılmasıyla netleşecektir.
 
EMEKLİLERE YÜZDE 4'LÜK EK ÖDEME VAR
Emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor. Yüzde 45'lik zam oranının gerçekleşmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması durumunda emekli maaşı tablosu şöyle olacak:
 
zamli-emekli-maaslari-ne-kadar-olacak-1694017160-6456-w675-h281zamli-emekli-maaslari-ne-kadar-olacak-1694017157-3285-w675-h282zamli-emekli-maaslari-ne-kadar-olacak-1694017153-5477-w675-h306
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