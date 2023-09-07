Türkiye'de yetiştirilen her dört elmadan biri Isparta'da üretiliyor.

Kalitesi ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa sunuluyor. Kentteki yüzlerce ailenin geçim kapısı olan elmanın üretimi her geçen yıl yaygınlaşıyor. Gül, lavanta, domates, üzüm, kayısı ve karanfil üretimiyle güçlü bir tarım altyapısına sahip Isparta'da üretilen elma, ticaret borsasının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nunca coğrafi işaret belgesi ile Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin ve Meclis Başkanı Nevzat Demirel Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmeni ziyaret ederek yapılan çalışmayla ilgili bilgiler verdi. Şehir ekonomisine önemli katkılar sağlayan elmanın coğrafi işaret tescil belgesinin alındığını söyleyen Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin Bundan sonraki süreçte bu coğrafi işareti kullanarak da tanıtımımızı, pazar payımızı artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.