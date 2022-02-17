isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta Haber: Zeka Oyunları Cahit Arf Ligi başladı

Isparta Haber: Zeka Oyunları Cahit Arf Ligi başladı
ISPARTA
136 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Zeka Oyunları Cahit Arf Ligi başladı
Isparta’da öğrencilerin dikkat, odaklanma, problem çözme, eleştirel ve stratejik düşünme becerileri gibi üst düzey bilişsel kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen Isparta Zeka Oyunları Cahit Arf Ligi Projesini kapsayan Zeka Oyunları Şöleni başladı.
Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Belediye Kültür Merkezinde yapılan açılış ile başlayan etkinlikler 6 ay sürecek. Isparta genelinde 167 okuldan 540 öğrencinin katıldığı Zeka Oyunları Şöleni ilk ve ortaokul da 8 kategoride yapılacak.
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Isparta Zeka Oyunları Cahit Arf Ligi Projesi açılışında konuşan proje yürütücüsü Sezgin Kel, projenin amaçları hakkında bilgiler verdi. Kel, “Projemizdeki amacımız Isparta Merkez İlçemiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizdeki okullarımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi Akıl ve Zeka Oyunlarıyla tanışmaları, öğrencilerimizin planlı hareket etme becerisi, sistematik düşünme becerisi, çok yönlü düşünme yeteneği, ezbercilikten uzaklaştırarak araştırma becerisini geliştirmeyi, eğlenerek öğrenmeyi, problemlere karşı çözüm yolu üretme gibi bazı düşünme becerileri ve stratejileri ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Projemize her türlü desteği veren Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu başta olmak üzere Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e, bize her daim rehberlik eden ve projelerde yanımızda olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan Baydur’a teşekkür ederiz” dedi.
 
Projeyi ‘heyecan verici’ olarak tanımlayan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de “Başkanımız burada olacaktı ancak şehir dışında bulunması dolayısıyla katılamadı ve sizlere selamlarını iletti. Burada tatlı bir rekabet olacak ve inanıyoruz ki, yarının Cahit Arf’ları Isparta’dan çıkacak. İlimiz genelinde 167 okulda toplam 540 öğrencimizin katıldığı bu güzel projenin başta eğitim camiamız olmak üzere tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum, öğrencilerimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
 
Geleceğin teminatı çocukların zeka gelişimi konusundaki projenin hayata geçirilmesi noktasında önemli bir adım attıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da, “Bu şehrin çocuklarının çok iyi bir şekilde yetişmesi iyi noktalara gelmesi ilimde kültürde sanatta, sporda çok iyi işler yapan birer Türk evladı, birer vatan evladı olması için hepimizin üzerine büyük yükümlülükler düşüyor. Bu imkanı sağlayan Sayın Valimiz başta olmak üzere belediye başkanımıza ve projemize emek harcayan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Zeka oyunları vakit geçirme ve eğlenmenin yanı sıra çocuklarımızın zeka gelişiminde büyük katkı sağlayacak ve geleceğin bilim adamlarının yetişmesine önder olacaktır. 6 ay sürecek olan bu proje maratonun sonunda da yine aynı bu şekilde ve bu salonda projeyi görkemli bir kapanış programı ile sonlandırmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.
 
Konuşmaların ardından Isparta Zeka Oyunları Cahit Arf Liginin startı, protokol ve gençler ile birlikte yapıldı.



16-02-2022-cahit-arf-zeka-oyunlari-116-02-2022-cahit-arf-zeka-oyunlari-216-02-2022-cahit-arf-zeka-oyunlari-316-02-2022-cahit-arf-zeka-oyunlari-4
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: Kovid-19’dan daha ölümcül
Haber: Isparta’da KDV indirimi denetimi yapıldı
ISPARTA HABER: YAŞLI DOSTU HASTANE
Isparta'da kuzu ciğer yenilecek tek adres Pala'nın Yeri
ISPARTA'DA SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR EZGİ'DE
Isparta'da narkotik operasyon!
ISPARTA'DA ENZA HOME'DA YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM!
Isparta'nın balıkçı markası Kaya Balık
GÜNDEM OTO MÜZİK ARACINIZDA KEYİFLİ BİR SES KALİTESİ SAĞLIYOR
Isparta Haber: Okullar Pazartesi Gününe Hazırlanıyor
Haber: Ekonomi uzmanları destek paketini değerlendirdi
HABER: İŞTE YASTIK ALTINDA BULUNAN ALTINLARIN ÖNEMİ...
Isparta'da düğün yapmak isteyenlere ‘erken rezervasyon’ çağrısı
Isparta'da ​Elektrik Arızalarına Müdahale Eden Misafir Ekipler Uğurlandı
HABER: ELEKTRİK ZİRVESİNDE FİRMALARA UYARI YAPILDI
Haber: Vatandaşa uyarı tapunuzu kontrol edin!
ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ YÜKSELİYOR!
ISPARTA HABER: KİCKBOKSCULAR'DAN BÜYÜK BAŞARIISPARTA HABER: KİCKBOKSCULAR'DAN BÜYÜK BAŞARI
EĞİRDİR'DE DOLANDIRICILAR İŞBAŞINDAEĞİRDİR'DE DOLANDIRICILAR İŞBAŞINDA
Başkan Adar, AGRO TV’de Isparta’yı KonuştuBAŞKAN ADAR, AGRO TV’DE ISPARTA’YI KONUŞTU
ISPARTA'DA ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİNİZ YENİDEN HAYATA DÖNSÜN!
Vali Vekili Kaymak: Ispartalılar devletine ve milletine bağlı insanlarVALİ VEKİLİ KAYMAK: ISPARTALILAR DEVLETİNE VE MİLLETİNE BAĞLI İNSANLAR
ISPARTA'DA "23 NİSAN FUTBOL TURNUVASI" MAHALLEDE MAÇ VARISPARTA'DA "23 NİSAN FUTBOL TURNUVASI" MAHALLEDE MAÇ VAR
Haber: Isparta için meteorolojik uyarı
Haber: Isparta halkına önemli duyuru
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da kuzu ciğer yenilecek tek adres Pala'nın YeriIsparta'da kuzu ciğer yenilecek tek adres Pala'nın Yeri14 Şubat 2022
Haber: Vatandaşa uyarı tapunuzu kontrol edin!Haber: Vatandaşa uyarı tapunuzu kontrol edin!11 Şubat 2022
Haber: Kovid-19’dan daha ölümcülHaber: Kovid-19’dan daha ölümcül16 Şubat 2022
Isparta Haber: Kaymakam Vekili Resul TUTAY veda ettiIsparta Haber: Kaymakam Vekili Resul TUTAY veda etti11 Şubat 2022
ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ YÜKSELİYOR!ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ YÜKSELİYOR!11 Şubat 2022
Isparta'da düğün yapmak isteyenlere ‘erken rezervasyon’ çağrısıIsparta'da düğün yapmak isteyenlere ‘erken rezervasyon’ çağrısı11 Şubat 2022
ISPARTA'DA SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR EZGİ'DEISPARTA'DA SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR EZGİ'DE14 Şubat 2022
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ HABER BÜLTENİISPARTA ŞEHİR HASTANESİ HABER BÜLTENİ14 Şubat 2022
Isparta'da ​Elektrik Arızalarına Müdahale Eden Misafir Ekipler UğurlandıIsparta'da ​Elektrik Arızalarına Müdahale Eden Misafir Ekipler Uğurlandı11 Şubat 2022
Haber: Isparta'daki hırsızlık olayı aydınlatıldıHaber: Isparta'daki hırsızlık olayı aydınlatıldı14 Şubat 2022
Isparta Çarşamba Pazarı Kapalı Pazar Yeri sökülüyor!Isparta Çarşamba Pazarı Kapalı Pazar Yeri sökülüyor!14 Şubat 2022
Haber: Isparta için meteorolojik uyarıHaber: Isparta için meteorolojik uyarı10 Şubat 2022
HABER: İŞTE YASTIK ALTINDA BULUNAN ALTINLARIN ÖNEMİ...HABER: İŞTE YASTIK ALTINDA BULUNAN ALTINLARIN ÖNEMİ...12 Şubat 2022
ISPARTA'DA OKUL SPORLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARIISPARTA'DA OKUL SPORLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI12 Şubat 2022
Isparta'nın balıkçı markası Kaya BalıkIsparta'nın balıkçı markası Kaya Balık13 Şubat 2022
HABER: ELEKTRİK ZİRVESİNDE FİRMALARA UYARI YAPILDIHABER: ELEKTRİK ZİRVESİNDE FİRMALARA UYARI YAPILDI11 Şubat 2022
Isparta Haber: Yeni Gönen Kaymakamı Göreve BaşladıIsparta Haber: Yeni Gönen Kaymakamı Göreve Başladı14 Şubat 2022
EĞİRDİR'DE DOLANDIRICILAR İŞBAŞINDAEĞİRDİR'DE DOLANDIRICILAR İŞBAŞINDA11 Şubat 2022
Ercengiz: “Bu işin siyaseti yok, iki kardeş şehrin iki kardeş belediye başkanıyız”Ercengiz: “Bu işin siyaseti yok, iki kardeş şehrin iki kardeş belediye başkanıyız”13 Şubat 2022
Isparta Haber: Okullar Pazartesi Gününe HazırlanıyorIsparta Haber: Okullar Pazartesi Gününe Hazırlanıyor12 Şubat 2022