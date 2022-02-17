Zeka Oyunları Cahit Arf Ligi başladı

Isparta’da öğrencilerin dikkat, odaklanma, problem çözme, eleştirel ve stratejik düşünme becerileri gibi üst düzey bilişsel kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen Isparta Zeka Oyunları Cahit Arf Ligi Projesini kapsayan Zeka Oyunları Şöleni başladı.Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Belediye Kültür Merkezinde yapılan açılış ile başlayan etkinlikler 6 ay sürecek. Isparta genelinde 167 okuldan 540 öğrencinin katıldığı Zeka Oyunları Şöleni ilk ve ortaokul da 8 kategoride yapılacak.Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Isparta Zeka Oyunları Cahit Arf Ligi Projesi açılışında konuşan proje yürütücüsü Sezgin Kel, projenin amaçları hakkında bilgiler verdi. Kel, “Projemizdeki amacımız Isparta Merkez İlçemiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizdeki okullarımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi Akıl ve Zeka Oyunlarıyla tanışmaları, öğrencilerimizin planlı hareket etme becerisi, sistematik düşünme becerisi, çok yönlü düşünme yeteneği, ezbercilikten uzaklaştırarak araştırma becerisini geliştirmeyi, eğlenerek öğrenmeyi, problemlere karşı çözüm yolu üretme gibi bazı düşünme becerileri ve stratejileri ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Projemize her türlü desteği veren Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu başta olmak üzere Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e, bize her daim rehberlik eden ve projelerde yanımızda olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan Baydur’a teşekkür ederiz” dedi.Projeyi ‘heyecan verici’ olarak tanımlayan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de “Başkanımız burada olacaktı ancak şehir dışında bulunması dolayısıyla katılamadı ve sizlere selamlarını iletti. Burada tatlı bir rekabet olacak ve inanıyoruz ki, yarının Cahit Arf’ları Isparta’dan çıkacak. İlimiz genelinde 167 okulda toplam 540 öğrencimizin katıldığı bu güzel projenin başta eğitim camiamız olmak üzere tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum, öğrencilerimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.Geleceğin teminatı çocukların zeka gelişimi konusundaki projenin hayata geçirilmesi noktasında önemli bir adım attıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da, “Bu şehrin çocuklarının çok iyi bir şekilde yetişmesi iyi noktalara gelmesi ilimde kültürde sanatta, sporda çok iyi işler yapan birer Türk evladı, birer vatan evladı olması için hepimizin üzerine büyük yükümlülükler düşüyor. Bu imkanı sağlayan Sayın Valimiz başta olmak üzere belediye başkanımıza ve projemize emek harcayan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Zeka oyunları vakit geçirme ve eğlenmenin yanı sıra çocuklarımızın zeka gelişiminde büyük katkı sağlayacak ve geleceğin bilim adamlarının yetişmesine önder olacaktır. 6 ay sürecek olan bu proje maratonun sonunda da yine aynı bu şekilde ve bu salonda projeyi görkemli bir kapanış programı ile sonlandırmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.Konuşmaların ardından Isparta Zeka Oyunları Cahit Arf Liginin startı, protokol ve gençler ile birlikte yapıldı.