ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ HABER BÜLTENİ



Isparta Şehir Hastanesi olarak 65 yaş üstü hastalarımızın sağlık hizmeti almalarını kolaylaştırmak ve kaliteli bir yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla yaptığımız çalışmalarla Gerontologlar Derneği Başkanı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Faruk Yaşar GÜRDAL, Isparta Şehir Hastanesi Geriatri Uzmanı Uzm.Dr. Emin TAŞKIRAN ve Isparta İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerimizin gerçekleştirmiş olduğu denetimler sonucunda ‘Yaşlı Dostu Hastane‘ olarak hizmet vermeye devam edeceğiz.

Hastanemiz bünyesinde Geriatri Uzmanı ve Geriatri Polikliniği mevcut olup,Geriatri Poliklinik hizmetleri Dahiliye poliklinikleri içerisinde Z1 Yeşil Alanda yer almaktadır.