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Haber: Isparta’da KDV indirimi denetimi yapıldı

Haber: Isparta’da KDV indirimi denetimi yapıldı
ISPARTA
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Isparta’da KDV indirimi denetimi yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından şehirde denetimler gerçekleştirildi.
Temel gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. İndirimli KDV oranları 14 Şubat’tan itibaren geçerli hale gelirken, Isparta’da da KDV indirimlerinin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığı ile ilgili denetimler gerçekleştirildi. 
Denetimlere Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Maliye ekipleri katıldı. Marketlerden başlatılan denetimler ilgili diğer sektörlerle devam ediyor.
Yapılan denetimlerde ekipler raflarda bulunan ve KDV oranı yüzde 1’e düşen temel gıda ürünlerinin etiketlerinde bu indirimin yansıyıp, yansımadığını kontrol ettiler.
Denetimlere ilişkin Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger bilgiler verdi. Ülger, “Bizler 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla ürünlerin üzerinde yürürlüğe girdiği tarih itibariyle temel gıdalarda yüzde 7 KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını denetliyoruz. Bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Isparta’da bir denetim ekibi kurduk. İndirim uygulamayan firmalara da ilgili idari yaptırımlar uygulanacak” dedi.
 
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