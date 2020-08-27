(ISPARTA İÇİN SICAK HAVA DALGASI UYARISI)

Başlama Zamanı : 28.08.2020 11:00 TSİ Bitiş Zamanı :04.09.2020 18:00 TSİBölgemizin Basra Alçak Basınç Merkezinin etkisinde olması sebebi ile sıcak havanın etlcisindedir. Hava sıcaklıklarının yarın (28.08.2020) itibariyle önümüzdeki Cuma gününe kadar (04.09.2020) hissedilir derecede artarak İl genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgemizde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği hava sıcaklıklarının İl genelinde 34 ila 38 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor.Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ