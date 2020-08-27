GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

DİKKAT! ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI

DİKKAT! ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
ISPARTA
48 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA İÇİN SICAK HAVA DALGASI UYARISI)

Başlama Zamanı : 28.08.2020 11:00 TSİ Bitiş Zamanı :04.09.2020 18:00 TSİ

Bölgemizin Basra Alçak Basınç Merkezinin etkisinde olması sebebi ile sıcak havanın etlcisindedir. Hava sıcaklıklarının yarın (28.08.2020) itibariyle önümüzdeki Cuma gününe kadar (04.09.2020) hissedilir derecede artarak İl genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgemizde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği hava sıcaklıklarının İl genelinde 34 ila 38 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

0001
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar
Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!
Isparta'daki avcılar bu habere dikkat!
Isparta öğrenci ile dolacak!
DEPREME DAYANIKLI, ISI YALITIMLI PREFABRİK EVLER 3 GÜNDE ANAHTAR TESLİM!
Isparta'da Zafer Turnuvası Törenle Başladı
COVİD 19 VİRÜSÜNÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!
7 MADDEDE KAMUDA YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Isparta'da sporseverlere müjde! TFF'den seyirci kararı...
PROFESYONEL MONTAJ EN DOĞRU TEKNİK ÇÖZÜM ERGÜN ISI'DA
Isparta'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
SDÜ'de yeni dönem!
Isparta'da narkotik operasyon!
Sağlık Bakanı Koca ölü sayısı ve son durumu açıkladı
Isparta 32 Spor'a kapı gibi defans
Doğalgaz fiyatları düşecek mi? uzmanlardan değerlendirme
Isparta'da emniyetten narkotik denetim!
Sağlık için balık, balık için Gözde Balık
Isparta 32 Sporun yeni kaptanı Sadi Tekelioğlu
KGM'den Isparta- Burdur dostluk yolu için uyarı!
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kutlanacak?
Isparta'nın üreten kadınlarından Yöresel Bebek Morgız
Sağlık Bakanı: tüm Türkiye'de uygulanacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

KGM'den Isparta- Burdur dostluk yolu için uyarı!KGM'den Isparta- Burdur dostluk yolu için uyarı!21 Ağustos 2020
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kutlanacak?Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kutlanacak?21 Ağustos 2020
Isparta32 Spor, Kupasını Vali Seymenoğlu’na SunduIsparta32 Spor, Kupasını Vali Seymenoğlu’na Sundu21 Ağustos 2020
Isparta 32 Sporun yeni kaptanı Sadi TekelioğluIsparta 32 Sporun yeni kaptanı Sadi Tekelioğlu22 Ağustos 2020
Sağlık için balık, balık için Gözde BalıkSağlık için balık, balık için Gözde Balık22 Ağustos 2020
COVİD 19 VİRÜSÜNÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!COVİD 19 VİRÜSÜNÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!26 Ağustos 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu mesaisine denetim yaparak başladıIsparta Valisi Seymenoğlu mesaisine denetim yaparak başladı21 Ağustos 2020
​Anadolu Etap "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" ile Sektöründe Bir İlke İmza Attı​Anadolu Etap "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" ile Sektöründe Bir İlke İmza Attı21 Ağustos 2020
Isparta'da emniyet metruk binaları kontrol ettiIsparta'da emniyet metruk binaları kontrol etti23 Ağustos 2020
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNE LİSE DİPLOMASI İMKANIMESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNE LİSE DİPLOMASI İMKANI22 Ağustos 2020
ÖĞRETMENLER YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE GÜVENLE BAŞLIYOR ÖĞRETMENLER YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE GÜVENLE BAŞLIYOR22 Ağustos 2020
Isparta Belediye önü yeraltı otoparkı güçlendiriliyorIsparta Belediye önü yeraltı otoparkı güçlendiriliyor21 Ağustos 2020
Eğirdir'de plaj denetimi yapıldıEğirdir'de plaj denetimi yapıldı21 Ağustos 2020
TED Isparta Koleji'nde yüz yüze eğitim...TED Isparta Koleji'nde yüz yüze eğitim...23 Ağustos 2020
Isparta'da belediyeden hizmet noktalarıIsparta'da belediyeden hizmet noktaları22 Ağustos 2020
İnternetten 30 gün içinde başvuran alabiliyor!İnternetten 30 gün içinde başvuran alabiliyor!25 Ağustos 2020
Isparta 32 Spor'a kapı gibi defansIsparta 32 Spor'a kapı gibi defans24 Ağustos 2020
Doğalgaz fiyatları düşecek mi? uzmanlardan değerlendirmeDoğalgaz fiyatları düşecek mi? uzmanlardan değerlendirme24 Ağustos 2020
Isparta'da emniyetten narkotik denetim!Isparta'da emniyetten narkotik denetim!24 Ağustos 2020
SDÜ'de yeni dönem! SDÜ'de yeni dönem! 25 Ağustos 2020