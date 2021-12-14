Isparta Belediyesi IYAŞ AVM park önünde inşa edilen 6 adet işyeri ihalesi gerçekleştirilecek.16 Aralık 2021 tarihinde saat 14.30’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda 10 yıllığına kiraya verilecek dükkanlar için ihale gerçekleştirilecek. İhale 2886 Sayılı Kanun’un 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle yapılacak.238 ile 258 metrekarelik dükkanların ihaleleri yıllık 190 bin lira ile 210 bin lira + KDV arasında muhammen bedeller ile gerçekleştirilecek. İhaleye ait şartnameler mesai saatleri arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinden görülebilir ve satın alınabilir.