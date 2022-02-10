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ISPARTA HABER: YAVRU VATANDAN EĞİRDİR'E GELDİLER

ISPARTA HABER: YAVRU VATANDAN EĞİRDİR'E GELDİLER
ISPARTA
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 *YAVRU VATANDAN EĞİRDİR'E GELDİLER.
 *CİTTASLOW MEHMETÇİK ÇOCUK BELEDİYESİ EĞİRDİR'DE.
 
 Cittaslow şehri olan Kıbrıs Mehmetçik Çocuk Belediyesi Başkanı ve Meclis üyeleri Isparta'nın Cittaslow şehri Eğirdir'e geldiler.
Cittaslow şehri olan yavru vatan Kıbrıs Mehmetçik Belediyesi çocuk meclisi Eğirdir'e geldi. Mehmetçik Çocuk  Belediyesi Başkanı Ahmet İskender, meclis üyeleri Eylül Meren, Mehmet Aydın Öngören, Irmak Sürmen, Onur Dinsev, Cemre Demiralp, Fevzi Sarıçizmeli, Simge Ağcabay, Açelya Ercüment beraberinde Mehmetçik Belediyesi idare amiri Fatma Öngören, Belediye Şehir Plancısı Akıle Tolgan'ı Eğirdir Belediyesi önünde Eğirdir Gül Çocukları Derneği Başkanı Edanur Yüceer ve Yönetim kurulu üyeleri ile Eğirdir Belediyesi özel kalem müdürü Eşref Çatal karşıladı.
Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi, Cittaslow Eğirdir'deki ilk gününde Eğirdir Kaymakamı  Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı  Veli Gök'e nezaket ziyaretinde bulundular.
Misafirleri karşılayan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik; 'Sevgili gençler yavru vatandan buraya geliyorsunuz, hepinizi cennetten bir köşe olan Eğirdir'imizde ağırlamaktan çok mutlu olduk. Sizlerde göreceksiniz güzel Eğirdir'imiz sahip olduğu doğal güzellikler ve doğasıyla Isparta'mızın misafir odası. son günlerde de gölümüz buz tuttu ve karlı bir güne denk geldiniz, Eğirdir'imizin yazında güzel her mevsim güzel. Şüphesiz Kıbrısımızıda biliyoruz çok güzel orada da bulundum cennetten bir köşe bizim için ve sizler için çok kıymetli, hepiniz hoşgeldiniz.' ifadelerini kullandı.
Karşılıklı hoş sohbet içerisinde gerçekleşen ziyaretten sonra karşılıklı hediyeler verilerek toplu hatıra fotoğrafı çekildi.
Daha sonra Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamında ziyaret eden Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi üyeleri burada da Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün misafiri oldular.
Başkan Veli Gök yaptığı konuşmada; 'Bir sosyal proje olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mehmetçik Belediyemizin öncülüğünde ilçemize 3 günlük bir program düzenlendi. Öncelikle Mehmetçik Belediye Başkanımız Mehmet Sarıçizmeli'ye bu programı tertiplediği ve sizleri desteklediği için teşekkür ediyoruz. Bu tür ziyaretler mutlaka toplumları kaynaştırmada daha yeni güzellikleri hep beraber paylaşmada hepimize katkı sağlayacaktır. Özellikle lise öğrencilerimizin daha bu yaşta gelip ana vatanda ilçemizi görmeleri ve ilçemiz hakkında bilgi sahibi olmaları mutlaka uzun vadede onlara ışık tutacaktır. Burada ilçemizde kurulu olan 'Gül Çocukları Derneği' Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri de sizlere eşlik ediyorlar. Belediye Başkanımıza bu organizeyi tertiplediği için tekrar teşekkür ediyor, sizlere de hoş geldiniz diyorum.' ifadelerinde bulundu.
'Başkanım bizleri kabul ettiğiniz için değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz, Başkanımız Cemil Sarıçizme'nin sizlere çok selamı var sizleri de Kıbrıs'a yavru vatana bekliyoruz.' dedi.
Misafirlere Eğirdir hakkında bilgiler veren Başkan Veli Gök daha sonra hazırlanan tanıtım videolarını izletti. Karşılıklı hediye alış verişinden ve toplu fotoğraf çekiminden sonra ziyaret sona erdi.
Kıbrıs Mehmetçik Belediyesi Başkan ve Meclis üyeleri 3 gün boyunca Eğirdir ve çevresinde gezilerini sürdürecekler.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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