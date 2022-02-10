Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, salı gecesi başlayıp sabaha kadar etkili olan kar yağışıyla mücadeleyi sahada takip etti. Gece boyunca mahallelerdeki çalışmaları bizzat yerinde takip eden Başkan Başdeğirmen, görev alan personele kolaylıklar diledi. Başkan Başdeğirmen’e karla mücadele çalışmalarına belediye meclis üyeleri de eşlik etti.Isparta Belediyesi meteorolojinin uyarısı doğrultusunda Salı günü akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayarak, şehrin farklı noktalarına araç ve iş makinelerini konumlandırdı. Yağışın başlamasıyla birlikte 80 araç, iş makinesi ile 350 personel karla mücadele çalışmalarına başladı. Öncelikli olarak ana arter, otobüs güzergahları ve hastane önlerinde kar küreme çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çalışmalar gündüz de hem yol hem de kaldırımlarda devam etti. Yaya ekipleri kaldırımlardaki karları temizlerken, yol kenarlarına toplanan karlar şehir dışına taşınmaya başlandı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gece boyunca karla mücadele çalışmalarını sahada bizzat yerinde takip etti. İlk olarak kar yağışının yoğun olduğu Batıkent, Binbirevler, Işıkkent ve Dere mahallelerindeki çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Başdeğirmen, görev alan personele kolaylıklar diledi. Personelin bir talebi olup olmadığını soran Başkan Başdeğirmen, “Araçlarda malzememiz dolu olsun. Saat gece yarısını geçti, sabaha kadar kar yağışı devam edecek. Allah kolaylıklar versin” dedi.Başkan Başdeğirmen, saha çalışmaları incelemesi sırasında vatandaşlarla da sohbet etti. Karla mücadele çalışmalarının koordinasyon kısmında belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık, Isparta Belediyesi’nin gece geç saatlerde Binbirevler Mahallesi’nin en üst tepesinde çalışma yaptığını belirterek, “Gecenin bu saatinde Binbirevler mahallesinin en üst tepesinde belediye ne yapıyor diyen arkadaşlara buradan sesleniyorum. Gecenin bu saatinde belediye başkanımız ve ekibi burada lütfen görün” dedi.Batıkent Mahallesi Muhtarı Ahmet Çığrı da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibinin mahallede sokakların açılması konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiğini bildirdi.Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken ise gece saat 02.00 olmasına rağmen belediye ekiplerinin aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Taşçeken, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcılarımız ve belediye meclis üyelerimiz mahallemizdeki çalışmaları takip etti. Hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.Isparta Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları gece boyu ve gündüz aralıksız olarak devam etti. Ekipler, gün boyu ana arter kenarları ve ara sokaklardaki karları toplayıp, kamyonlarla şehir dışına taşırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ağaçların üzerindeki kar yükü de silkelenerek alındı.