15 Nisan 2022 Cuma Günü Eğirdir Otogar Yanında yeni yürüyüş yolunda başlayacak ve Eğirdir Liman da saat 14.30’de açılış programı gerçekleştirilecektir.

1977 yılından itibaren, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nın bu yıl 46’ncısı düzenlenecektir.2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde Göller Bölgesi Eko-turizm Gelişim Bölgesi sınırları içinde yer alan Isparta İli, Dedegöl Dağı-2998 m ile 300 m Yazılı Kanyon arasında değişen yükseltisi, Kızıldağ gibi Milli Parklarıyla, Pisidia Antiokheia Antik Kenti gibi Kentleriyle, Eğirdir, Kovada, Gölcük gibi gölleriyle alternatif turizm çeşitlerinden doğa yürüyüşü (trekking), araçlı ve çadırlı kamp, yamaç paraşütü, dağcılık, mağaracılık, avcılık, bisiklet, yelken, foto safari gibi faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir coğrafyadır. İlimiz, binlerce yıllık tarihi, geleneksel halk kültürü, muhteşem doğal güzellikleriyle her türlü turizm çeşitliliğine sahip ülkemizin nadir illeri arasındadır.Kültürel, tarihi ve doğal değerlere ek olarak, Isparta’da uzun yıllardır üretimi yapılmakta olan zirai ürünler de turizmin içinde kendine yer bulmaya başlamıştır. Akdenizin İncisi, Davraz Kayak Merkezi’nin tanıtımı amacıyla yapılan çalışmalar ve yatırımlar da devam etmektedir. Isparta denilince akla gelen ilk değerlerden olan gül bahçelerini ve yeni turizm değerimiz lavanta bahçelerini her yıl on binlerce kişi ziyaret etmektedir.Isparta, tüm coğrafyasında var olan turizm potansiyelini harekete geçirmek için turizmde 12 ay sürdürülebilir bir model olarak doğal güzellikleri, gülü, lavantası ve eşsiz tarihi dokusuyla turizm Isparta’nın yeni kalkınma modeli olma yolunda hedefine doğru hızla ilerlemektedir. Hedef, Isparta’nın tüm coğrafyasında var olan turizm potansiyelini harekete geçirmek ve 12 ay sürdürebilir turizm oluşturmaktır.Turizm Haftası kapsamında;Turizm Haftası boyunca;- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonunda “” Konulu Fotoğraf Sergisi açılacaktır.ISPARTA VALİLİĞİ(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)