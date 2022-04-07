BELEDİYE BAŞKANI TÜTÜNCÜ MÜJDEYİ BÖYLE DUYURDU



Yalvaç’ın ve bölgenin kalkınmasında büyük rol oynayacak olan Yalvaç OSB’de büyük bir aşamayı daha kat etmiş bulunuyoruz. Bilindiği üzere Isparta Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi Kurucularından %51’lik hisseye sahip Isparta İl Özel İdaresi, %43’lük hisseye sahip Yalvaç Belediye Başkanlığı, %6’lık hisseye sahip Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası kurucu ortaklardan oluşmaktadır. Yalvaç Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personeli tarafından Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki 1. Etapta bulunan parsellerin parselasyon işlemleri yapılarak Kadastro işlemleri tamamlanmış Tapu Müdürlüğüne gönderilmiştir. 1. Etapta Yapı Ruhsatı almaya hazır 23 adet imar parseli 30 adet de artık imar parselinden oluşan toplam 53 adet parsel tapuya tescil edilmiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Organize Sanayi Bölgesi hep önceliğimiz oldu. Allah’a şükür bu hususta büyük mesafeler kat ettik. Bu aşamaya kadar gerçekleştirilen hizmetler için Başta Sayın Milletvekillerimize, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odamıza ve emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Yalvaç Belediye Başkanı: ​Halil Hilmi Tütüncü



