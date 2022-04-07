Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari ücrete ek zam tartışması sürerken, AK Parti yöneticisi "Yüzde 99 olacak çünkü normal bir süreç değil bu" derken, partideki diğer kesim "Enflasyonu daha da tetikler" endişesini dile getirdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 61,14’le son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında “olağanüstü gelişme” vurgusuna dikkat çeken bazı parti kurmayları, küresel ölçekte ekonomik dengelerin alt üst olduğuna ve fiyat artışlarının 2 yıl öncesine geri dönmesinin son derece güç olduğuna işaret ediyorlar.“Biri diyebilir ki, her şey eskisi gibi olsun. Hayır, dengeler değişti, öyle olmayacak. Asgari ücret artışının üzerinden henüz üç ay geçmişken, biz şimdiden ‘Temmuz’da zam olacak mı?’yı tartışıyoruz. Onun için, Cumhurbaşkanımızın çizdiğini çerçevede, bana göre yüzde 99 olacak. Çünkü normal bir süreç değil bu.”Asgari ücrete zammı savunanlar, partiden uzaklaşıp “kararsıza” geçen seçmenin yeniden partiye kazandırılması için de alım gücünü artıracak önlemlerin devreye sokulması gerektiğini vurguluyorlar.AK Parti içinde bir kesim ise asgari ücrete ek zammın, hayat pahalılığına çözüm olmayacağı, tersine enflasyonu daha da tetikleyebileceği görüşünde. Yaşanan ekonomik sorunun Türkiye’ye özgü olmadığını savunan bazı parti kurmayları, zamların olabileceği en yüksek seviyeye geldiğini ve bundan sonra düşüş eğilimi göstereceğini dile getiriyor.Asgari ücrette artışın enflasyonu daha da artırabileceği görüşünü savunanlar, asgari ücretin 10 bin liraya da çıkarılsa, enflasyonu tetikleyeceği için yaratacağı refahın birkaç ay süreceğine ve bir kısır döngüye dönüşebileceğine işaret ediyorlar.Yaz ayları ile birlikte başta meyve ve sebze fiyatları olmak üzere düşüş olacağını vurgulanarak, “Enflasyonun durağanlaşabilmesi için ekonomik olarak asgari ücretin belli bir noktada durması gerekiyor” görüşü konuşuluyor. Zam oranının ise en az 750 lira olması düşünülüyor. Yani 4250 TL olan asgari ücret 5000 TL olabilir.