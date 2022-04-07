(BÖLGEMİZDE FIRTINA BEKLENİYOR!)

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 07.04.2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Muğla, Isparta ve Burdur il geneli ile Antalya'nın yüksek kesimlerinde rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (39-61km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (62-74 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ