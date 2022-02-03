

ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU'NUN

REGAİP KANDİLİ MESAJI



Mübarek üç ayların müjdecisi ve başlangıcı olan, rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı Regaip Kandiline ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yüce Allah’ın insanlara rahmet ve nimetlerini bolca ihsan ettiği üç aylar; manevi coşkunun yaşandığı, iç dünyamızı ve hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan rahmet mevsimidir.

Kalplerimizin manevi doyuma ulaştığı, toplumsal huzurun, birlikteliğin, barışın ve beraberliğin tesisini sağlayan bu önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmeli ve değerlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Ispartalı hemşerilerimiz olmak üzere ülkemiz ve tüm İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyor, tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum.



