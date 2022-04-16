isparta-haberisparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Isparta Haber: ​Eğirdir Baharda Bir Başka Güzel

Isparta Haber: ​Eğirdir Baharda Bir Başka Güzel
ISPARTA
G.Tarihi: 15.04.2022 22:56
62 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Eğirdir Baharda Bir Başka Güzel
Türkiye'nin en büyük dördüncü gölüne sahip "sakin şehir" unvanlı Eğirdir İlçesi, eşsiz doğası, adaları, doğal plajları ve kamp yerleriyle görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bahar ayının gelmesiyle doğa ananın eşsiz güzellikleri Eğirdir’de ortaya çıkmaya başladı. Diğer adı "Yedi Renkli Göl" olan Eğirdir gölü Can ve Yeşil adalara ev sahipliği yaparken, Eğirdir ilçe merkezi de tarihi kaleye ve Hızırbey Camii gibi onlarca tarihi yapıyla ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Eğirdir’in yanı başındaki Akpınar köyündeki seyir terasından da eşsiz Eğirdir Gölü manzarasını izlemek mümkün.
Her mevsim binlerce ziyaretçinin ilgisini çeken Eğirdir’de Turizm Haftası’nın başlangıç programı düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Vali Ömer Seymenoğlu, Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve protokol üyeleri katıldı.
Açılış programı öncesi Eğirdir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantları gezen Vali Seymenoğlu, rölyef, deri, minyatür kilim ve seramik eserlerini inceledi. Ardından Yörük Çadırına konuk olan Vali Seymenoğlu burada Abdullah ve Yaşar Çakmak isimli ikiz kardeşlerin sipsi ve bağlamayla seslendirdikleri türkülere eşlik etti.
Ardından Turizm Haftası açılış programına geçildi. Programdaki konuşmasında hedeflerinin Isparta’nın turizmden aldığı payı daha da yukarı taşımak olduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu “Turizmi sadece il merkezi olarak düşünürsek maalesef yanlış yolda yürümüş oluruz. Isparta turizmde artık ben de varım diyor. Çünkü Isparta’mız on iki ilçesiyle; Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, milli parklarıyla, zirveleriyle ve kış turizmiyle turizmde artık ben de varım diyor. Elbette Isparta’mız geçmişte de turizmden belli bir pay alıyordu ama biz aldığımız payın yeterli olmadığına inanıyoruz. Bizim hedefimiz bu tür etkinliklerle, hemşehrilerimizin de desteğiyle ve gayreti ile önümüzdeki yıllarda Isparta'da dört mevsim 12 ay turizmi yaşayacağımıza inanıyoruz” dedi.
Eğridir Kaymakamı Adem Çelik de yaptığı konuşmada yeni sezonda Eğirdir’in her yönüyle turizme hazır olduğunu kaydetti.
Törende konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise Eğirdir’de turizmi 12 aya yayma faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı.
Konuşmalar devam ederken Fly Isparta Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri ise Eğirdir Sivrisinden program alanına uçuş gerçekleştirdiler.
Yapılan konuşmaların ardından halk oyunu ve mehteran takımı gösterisi izlendi.
Program sonunda mehteran takımı eşliğinde, yeniden düzenlenerek modern bir görünüme kavuşan liman bölgesinden gezi teknelerinin bağlandığı rıhtıma kadar yürüyüş yapıldı.

 

278360121_294637029518453_8048442032188330345_n.jpg278366140_294691222846367_7196617186974898962_n.jpg278369283_294636656185157_7313926141675527190_n.jpg278369562_294636392851850_8386666635360459282_n.jpg278375256_294679239514232_6833739676347630577_n.jpg278378569_294637196185103_6824876685331409274_n.jpg278379710_294636816185141_6655275491140454119_n.jpg278384645_294636552851834_8133757506716922169_n.jpg278389891_294637262851763_1744007704437253958_n.jpg278395172_294637126185110_2980388237888800397_n.jpg278402675_294636456185177_6752012558893915637_n.jpg278425929_294636976185125_1611025068779196645_n.jpg278451689_294637006185122_6715907894445947667_n.jpg278454035_294637106185112_6181390715302517126_n.jpg278474388_294636716185151_2238313910540598215_n.jpg278490324_294637252851764_1291056800374600802_n.jpg

 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Haber: ​Eğirdir Baharda Bir Başka Güzel
Isparta'da Çörek Otu Tohumlarının Dağıtımı Gerçekleştirildi
Isparta Yeni otogarın çatısına GES kuruluyor
ISPARTA'DA ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN TEK ADRES BUBBLE KİDS!
ISPARTA HABER: YAPTIRMAYAN YANDI! İDARİ CEZA VAR!
Isparta haber: Türker AVM'de Ramazan Fırsatları
Isparta’nın markası ve yükselen değeri: Eylül Minel
Haber: Çifte bayram! zam oranları belli oldu
Isparta Haber: Aksu'da Üreticilere Tam Destek
HABER: ISPARTA'DA SUÇ UNSURU ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
Isparta'da temizlik ürünlerinde en ekonomik fiyatlar Via Market'te
ISPARTA'DA NİLGUN USTA'NIN EFSANE ÇİĞKÖFTELERİNDE ŞOK KAMPANYA
Haber Ajansı: Güncel akaryakıt pompa fiyatları
AŞİYAN GEMİ RESTAURANT'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ
Hatay'ın Yöresel Ürünleri Isparta Deren Gıda'da
HABER: ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
HABER: ISPARTA ENZA HOME ŞUBELERİNDE YENİ FIRSATLAR!
Isparta'daki emekliler bu habere dikkat
Haber: Isparta Iyaş AVM, Araba Kazandırıyor!HABER: ISPARTA IYAŞ AVM, ARABA KAZANDIRIYOR!
Isparta Haber: Ucuz et satışı başladı: İşte fiyatlar
HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ
IYAŞ 24. YILINDA YİNE YENİDEN ARABA KAZANDIRMAYA BAŞLADI!!!IYAŞ 24. YILINDA YİNE YENİDEN ARABA KAZANDIRMAYA BAŞLADI!!!
Isparta Haber: Polis Teşkilatı 177 Yaşında
TEMPO PARK'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ
HABER: PATATES VE SOĞANDA DENETİM OLMAZSA 15 LİRAYI GÖRÜR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'daki emekliler bu habere dikkatIsparta'daki emekliler bu habere dikkat09 Nisan 2022
Hatay'ın Yöresel Ürünleri Isparta Deren Gıda'daHatay'ın Yöresel Ürünleri Isparta Deren Gıda'da10 Nisan 2022
Isparta’nın markası ve yükselen değeri: Eylül MinelIsparta’nın markası ve yükselen değeri: Eylül Minel13 Nisan 2022
Haber: Isparta'da Belediye'den Ramazan'a özel iftar programıHaber: Isparta'da Belediye'den Ramazan'a özel iftar programı09 Nisan 2022
Haber: Çifte bayram! zam oranları belli olduHaber: Çifte bayram! zam oranları belli oldu12 Nisan 2022
Isparta'da temizlik ürünlerinde en ekonomik fiyatlar Via Market'teIsparta'da temizlik ürünlerinde en ekonomik fiyatlar Via Market'te12 Nisan 2022
HABER: ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARIHABER: ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI10 Nisan 2022
ISPARTA HABER: YAPTIRMAYAN YANDI! İDARİ CEZA VAR!ISPARTA HABER: YAPTIRMAYAN YANDI! İDARİ CEZA VAR!13 Nisan 2022
AŞİYAN GEMİ RESTAURANT'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜAŞİYAN GEMİ RESTAURANT'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ11 Nisan 2022
Haber: Isparta Meydan AVM açılış için gün sayıyorHaber: Isparta Meydan AVM açılış için gün sayıyor12 Nisan 2022
ISPARTA'DA NİLGUN USTA'NIN EFSANE ÇİĞKÖFTELERİNDE ŞOK KAMPANYAISPARTA'DA NİLGUN USTA'NIN EFSANE ÇİĞKÖFTELERİNDE ŞOK KAMPANYA11 Nisan 2022
Haber: Isparta Iyaş AVM, Araba Kazandırıyor!Haber: Isparta Iyaş AVM, Araba Kazandırıyor!09 Nisan 2022
ISPARTA ​VALİSİ SEYMENOĞLU KYK’DA KALAN ÖĞRENCİLERLE İFTAR AÇTIISPARTA ​VALİSİ SEYMENOĞLU KYK’DA KALAN ÖĞRENCİLERLE İFTAR AÇTI09 Nisan 2022
ISPARTA'DA ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN TEK ADRES BUBBLE KİDS!ISPARTA'DA ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN TEK ADRES BUBBLE KİDS!13 Nisan 2022
Haber: ​Akdeniz’de Isparta rüzgârıHaber: ​Akdeniz’de Isparta rüzgârı13 Nisan 2022
Isparta Valisi Seymenoğlu iftar ziyaretlerine aralıksız devam ediyorIsparta Valisi Seymenoğlu iftar ziyaretlerine aralıksız devam ediyor11 Nisan 2022
Haber Ajansı: Güncel akaryakıt pompa fiyatlarıHaber Ajansı: Güncel akaryakıt pompa fiyatları11 Nisan 2022
Isparta haber: Emniyet'e "10 Nisan Polis Haftası" PastasıIsparta haber: Emniyet'e "10 Nisan Polis Haftası" Pastası12 Nisan 2022
Haber: Isparta'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Haber: Isparta'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü 09 Nisan 2022
Isparta Haber: Aziz Şehitlerimizin Aileleriyle İftarda BuluşulduIsparta Haber: Aziz Şehitlerimizin Aileleriyle İftarda Buluşuldu14 Nisan 2022