ISPARTA MEYDAN AVM 23 NİSAN'DA AÇILIYOR!

İŞTE AÇILIŞ PROGRAMININ AYRINTILARI

23 NİSAN AÇILIŞ PROGRAMI



14.00: Açılış ve Kurdele Kesimi

15.00: 18.00: Kortej Ekipleri & Bando

16.00 -19.00: Kral Şakır Çocuk Etkinliği

15.00-22.00: Yöresel Pazar

15.00-21.00: Panayır Alanı Etkinlikleri

15.00-20.00: Canlı Heykeller & Tahta Bacaklar

17.00-22.00: Ramazan Etkinlikleri

15.00-22.00: Carousel & Trambolin - Meydan Alanı Etkinlikleri

18.00 - 00.00: Işık Shovdarı

19.30 : Belediye İftar Organizasyonu

DİĞER PROGRAMLAR



23 Nisan -1 Mayıs: Kral Şakir

30 Nisan - 1 Mayıs: Ayna Ailesi

2-8 Mayıs: Maşa ile Koca Ayı Çocuk Etkinliği

3 Mayıs: Murat Dalkılıç Konseri

13 Mayıs: Haluk Levent Konseri



BASIN TOPLANTISINDAN KARELER











































25 Yıllık özlem Meydan AVM ile son buluyor! ( Şehrin Kavuşma Noktası)Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ''Isparta'da çeyrek asırdır bitmeyen bir hayalin gerçeğe kavuştuğu nokta'' olarak vurguladığı Meydan AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 14:00'da açılıyor.Meydan AVM'nin açılış öncesi bir basın toplantısı gerçekleşti. Basın toplantısına katılan Isparta Haber Ajansı Muhabiri'nin edindiği bilgilere göre:JLL şirketine bağlı AVM Yöneticileri ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir AVM'nin olmadığını, burasının şehrin bir caizbe merkezi olacağını ve açılışa özel programlar hazırladıklarını söyledi. Belediye Başkanı Başdeğirmen şöyle devam etti;Çok sayıda etkinliğin yapılacağı açılış için farklı özel programlar da hazırlandı. Tüm Isparta Halkı davetli olup etkinliklerin tümü ücretsizdir.