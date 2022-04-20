25 Yıllık özlem Meydan AVM ile son buluyor! ( Şehrin Kavuşma Noktası)
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ''Isparta'da çeyrek asırdır bitmeyen bir hayalin gerçeğe kavuştuğu nokta'' olarak vurguladığı Meydan AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 14:00'da açılıyor. ''Isparta Meydan AVM Türkiye'de tek! Eşi benzeri yok!''
Meydan AVM'nin açılış öncesi bir basın toplantısı gerçekleşti. Basın toplantısına katılan Isparta Haber Ajansı Muhabiri'nin edindiği bilgilere göre:
JLL şirketine bağlı AVM Yöneticileri ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir AVM'nin olmadığını, burasının şehrin bir caizbe merkezi olacağını ve açılışa özel programlar hazırladıklarını söyledi. Belediye Başkanı Başdeğirmen şöyle devam etti;
''Çeyrek asırdır şehrimizin kalbinde kangren haline gelen ve tamamlanamayan ITKM’yi, Isparta Meydan AVM ismiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hemşehrilerimizle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.
ITKM için ‘çıkmaz sokak’, ‘burası yapılamaz’, ‘bitmeyen bir hayal’ deniyordu ama bugünlere geldik. 2,5 yılda çok mücadele verdik ve verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz.
Isparta Meydan AVM Müdürü Sayın Mustafa Pelevan, JLL Türkiye Yönetim Direktörü Sayın Hakan Tomar ve MallMark Kıdemli Kiralama Müdürü Sayın Yeşim Çamlıbel ile birlikte açılış öncesinde basın mensuplarımızla bir araya geldik ve bilgilendirmelerde bulunduk.
Şehrimizde önemli bir istihdam alanı da oluşturacak olan Isparta Meydan AVM’miz hayırlı ve uğurlu olsun.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapacağımız açılışa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.''
Çok sayıda etkinliğin yapılacağı açılış için farklı özel programlar da hazırlandı. Tüm Isparta Halkı davetli olup etkinliklerin tümü ücretsizdir.
İŞTE AÇILIŞ PROGRAMININ AYRINTILARI
23 NİSAN AÇILIŞ PROGRAMI
- 14.00:Açılışve Kurdele Kesimi
- 15.00: 18.00:Kortej Ekipleri & Bando
- 16.00 -19.00:Kral Şakır Çocuk Etkinliği
- 15.00-22.00: Yöresel Pazar
- 15.00-21.00: Panayır Alanı Etkinlikleri
- 15.00-20.00: Canlı Heykeller & Tahta Bacaklar
- 17.00-22.00: Ramazan Etkinlikleri
- 15.00-22.00: Carousel & Trambolin - Meydan Alanı Etkinlikleri
- 18.00 - 00.00: Işık Shovdarı
- 19.30: Belediye İftar Organizasyonu
DİĞER PROGRAMLAR
- 23 Nisan -1 Mayıs:Kral Şakir
- 30 Nisan - 1 Mayıs:Ayna Ailesi
- 2-8 Mayıs: Maşa ile Koca Ayı Çocuk Etkinliği
- 3 Mayıs:Murat Dalkılıç Konseri
- 13 Mayıs: Haluk Levent Konseri
BASIN TOPLANTISINDAN KARELER