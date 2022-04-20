120 takımın mücadele ettiği Kocaeli’nde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonası’nda Isparta Spor Lisesi Türkiye 4.’sü oldu. Vali Ömer Seymenoğlu takımı konuk ederek başarılarını kutladı.Görüşmede Isparta adına büyük bir başarı sağlayan takımı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Seymenoğlu “Türkiye'de 81 ilin yarışmacısının olduğu yüzlerce okulunun olduğu bir alanda Türkiye 4.’sü olmak öyle çok kolay bir şey değil. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Derece yapsanız da yapmasınız da önemli olan yarışmalara katılmış olmanız. Bizim birinci önceliğimiz bu yaşlarda gençlerimizi sporla tanıştırmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak gelişimlerine destek vermek. Yarışmalarda iddialı olmak, birincilik veya derece elde etmek de güzel ancak esas olan bu yaşlarda bunu bir eğitim olarak, sosyalleşme olarak, farklı şehirler görmek olarak düşünmek. Türkiye derecenizden dolayı sizleri ve öğretmenlerinizi tekrar tebrik ediyorum” dedi.Takım oyuncuları; Sevgi Çevik, Hilal Şahin, Mürüvet Keloğlu, Elif Keloğlu, Ece Nur Bayram, Yaren Meltem, Aleyna Ata, Aysima Karan, Nuray Celepe, Ebru Çakır, Meliha Ölmez, İsmigül Özkan ile spor ve okul yaşantıları hakkında uzun uzun sohbet eden Vali Seymenoğlu öğrencilerden futsalın nasıl oynandığı hakkında da bilgiler aldı.Vali Seymenoğlu takımı çalıştıran Beden Eğitimi Öğretmenleri Oğuzhan Yalçın ve Gündoğdu Korkmaz'ı da tebrik etti.Görüşme hediye taktimi ve fotoğraf çekimiyle sonra erdi.