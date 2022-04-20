Bu vatan için gözünü kırpmadan görev yapan kahraman gazilerimiz onuruna düzenlenen iftar programına katılan Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi iftar öncesi masaları tek tek gezerek konuklarına hoş geldiniz dedi.Kur’an-ı Kerim tilavetinin sunulması ve dua edilmesinin ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Kahraman gazilerimiz ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği programda ilahi dinletisi de gerçekleştirildi.Program sonunda Vali Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı ile birlikte tüm konuklarını yolcu ederek katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.ISPARTA VALİLİĞİ