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Isparta Haber: ​“Mahallemiz güzelse sebebi sizsiniz”

Isparta Haber: ​“Mahallemiz güzelse sebebi sizsiniz”
ISPARTA
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“Mahallemiz güzelse sebebi sizsiniz”
Pirimehmet Mahallesi AK Parti Mahalle Temsilcisi Asiye Adıgüzel ve mahalle sakinleri ile esnaf, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Adıgüzel, “Mahallemiz güzelse sebebi sizsiniz” dedi.
Isparta Belediyesi tarafından Pirimehmet Mahallesi’nde bulunan cadde, sokak ve meydanlarda begonit taş döşeme, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Pirimehmet Mahallesi AK Parti Mahalle Temsilcisi Asiye Adıgüzel beraberinde mahalle sakinleri ve esnafla birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.
Asiye Adıgüzel, Pirimehmet Mahallesi’ne çok güzel hizmetler yapıldığını belirterek, “AK Parti belediyeciliğini çok özlemiştik, bir hasretliğimiz vardı. Güzel hizmetler yapıldı. Gözle görülmeyecek gibi değil. Matbaalar Caddesinden tutun Kunduracılar Sitesinin olduğu yerler, Cumhuriyet Caddesi her yer yenilendi ve ışıklandırıldı. Camilerimizin tuvaletlerinin bakım ve onarımları yapıldı. Okulumuzun bahçesi yenilendi, kaldırımlar güzelleşti. Otoparkımız da yapılacak. Mahallemiz güzelse sebebi sizsiniz. Mahallem güzelse Şükrü Başdeğirmen’le güzel. Sizlere teşekkürü borç biliyoruz. Bu yapılanları görmemek için nankör olmak gerekiyor” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pirimehmet Mahallesi’nin Isparta’nın ticaretinin döndüğü yerlerden biri olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Göreve geldikten sonra mahallede bazı yerlerin yenilenmesi ve farklı çalışmaların yapılması gerektiğini gördük. Öncelikle Kaymakkapı Meydanından başlayarak, Matbaalar Caddesi’ne oradan da Mimar Sinan Caddesi’nin bir üst sokağına kadar geldik. Oraların taban döşemelerini ve kaldırımlarını yenileniyor, aydınlatmalarını güçlendiriyoruz. Oralar karanlık kalmış. Öyle olunca akşam saatlerinde vatandaşlarımız oralara girmiyorlardı. Hem tabandan hem de normal direklerle aydınlatmayı daha canlı hale getirdik. Esnafımız bu çalışmadan memnun oldu. Sizin de memnun olmanız beni daha da teşvik etti” görüşlerinde bulundu.
Mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak istişarelerde bulunduklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Kunduracılar Sitesi’ne gittiğimiz zaman camimizin bazı eksikliğini gördük.  Tuvaletinin yenilenmesi gerekiyordu onu yeniledik. Fatih Çarşısına girdik aynı şeyi orada gördük. Tevfik Yaşar Çarşısının önünde bir toplantı yaptık, oradaki vatandaşlarımızın cami ve altyapıyla alakalı isteklerini gördük. Meydan AVM önünde esnaflarımızla toplantı yaptık ve taleplerini aldık. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızla konuşarak eksiklikleri tespit etmeye çalışıyoruz. Eksik olmayan yerlerde de yenilemeler ve güzelleştirmeler yapıyoruz. Pirimehmet Mahallesi’nde bir otopark çalışmamız var. Proje ve teknik konuları hazırlıyoruz. Orada güzel bir otopark oluşturacağız” dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Isparta Meydan AVM’nin açılışının yapılacağını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geriye bakıldığında orada uzun yıllar hiçbir değişikliği olmayan bir binanın bulunduğunu ancak şu anda oranın hareketlendiğini söyledi. Başdeğirmen, “Meydan AVM’nin bizim dönemimizde açılması bizleri son derece memnun etti. Orada bir tabelaya ‘bitmeyen bir hayal’ diye yazılmış. Ama bugünden itibaren bitmiş bir eser olarak hizmet edecek. Açmış olduğumuz Kültür Merkezimizin sayesinde de çok sayıda etkinlik oldu. Bunları gördükçe aldığımız görevin sorumluluğunu taşıyarak sonuca ulaştırdığımızı görüyoruz ve mutlu oluyoruz” diye konuştu.
Meydan AVM’nin çok uzun yıllar önce açılmış olması gerektiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Oranın daha önce bitirilip Isparta’mızın ekonomisine katkı sağlaması gerekiyordu. Şu anda açıldığı zaman orada 2 bine yakın kişi çalışacak. Orada bir istihdam ve hareket var. Oranın kapalı olması etrafındaki esnaflara da çok zarar verdi” ifadelerini kullandı.
 
13-04-2022-pirimehmet-mahalle-temsilcisi-ziyaret-113-04-2022-pirimehmet-mahalle-temsilcisi-ziyaret-2

 
 
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