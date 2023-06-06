Tiyatro Şenliği 5 Haziran’da Başlıyor!

5 Haziran 2023 / Saat: 14.00 Oyun: Sevgili Doktor Sahneleyecek Okul: Özel Isparta Doğa Anadolu Lisesi

6 Haziran 2023 / Saat: 14.00 Oyun: Şair Evlenmesi Sahneleyecek Okul: Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi

7 Haziran 2023 / Saat: 14.00 Oyun: Deli Dumrul ve Akad’ın Yayı Sahneleyecek Okul: Şehit Erkan Pala Anadolu Lisesi

8 Haziran 2023 / Saat: 14.00 Oyun: Çalıkuşu Sahneleyecek Okul: Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi

9 Haziran 2023 / Saat: 14.00 Oyun: Çok Tuhaf Bir Oyun Sahneleyecek Okul: Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi (ENGEP) kapsamında düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Şenliği'ni 5-9 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirecek. Şenlik, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi Gül Salonu'nda gerçekleşecek ve gençleri tiyatro sanatıyla buluşturmayı hedefleyen bir etkinlik olacak.Beş farklı lisenin beş farklı oyununu sahneleyeceği Liseler Arası Tiyatro Şenliği, 5 Haziran 2023 Pazartesi günü başlayacak ve bir hafta boyunca devam edecektir. Her gün saat 14.00'te başlayacak olan etkinlikte, liselerin seçtiği oyunlar tiyatro severlerle buluşacak.Liseler Arası Tiyatro Şenliği'nin programı şu şekildedir:Liseler Arası Tiyatro Şenliği, gençlerin tiyatroyla olan bağını güçlendirmeyi ve tiyatroyu sevdirmeyi amaçlamaktadır. Etkinliğe tüm tiyatro severler davetlidir.#Isparta #TiyatroŞenliği #LiselerArasıTiyatroŞenliği #TiyatroSanatı