Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden Son Dakika Haberi!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda önemli bir yakalamayı gerçekleştirdi. 25.05.2023 tarihinde, Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogar içerisinde yapılan operasyonda, 1 şüpheli şahıs yakalanmıştır.Yapılan aramada, toplamda 84,29 gram uyarıcı madde ele geçirilmiştir. Bu önemli operasyon sonucunda, şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapılmıştır. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için sürekli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyonlar, halkın sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ilimizdeki emniyet güçlerimiz titizlikle görevlerini yerine getirerek suçlarla mücadelede kararlılıklarını göstermektedir.Kamuoyuna duyurulur.Isparta Emniyet Müdürlüğü