Tarım ve hayvancılık teknolojilerinde fuarların önemi çok büyük

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 16. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret etti. Fuarda stantları gezen Başkan Başdeğirmen, tarım ve hayvancılık teknolojileriyle ilgili bilgiler aldı, firma yetkililerine ‘hayırlı işler, bol kazançlar’ dileklerini iletti.16. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Gökkubbe Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fuarı ziyaret ederek, firmaların stantlarını tek tek gezdi. Firma yetkililerinden tarım ve hayvancılık teknolojileriyle ilgili bilgiler alan Başkan Başdeğirmen, ürünleri inceledi. Başdeğirmen, fuarda bulunan bir radyonun standında da canlı yayın programına katıldı.Programda Isparta’nın önemli bir tarım şehri olduğundan bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meyve ve sebze alanında ciddi üretimlerin yapıldığına değindi. Başdeğirmen, “Yıllardır da Isparta gülüyle anılır. Gül süs bitkisi olarak değil de endüstri bitkisi olarak şehrimizde var. Ürettiğimiz gül ürünleriyle dünyaya hitap ediyoruz. Lavantada da önemli bir yere geldik. Dünyada en çok elma üreten üçüncü ülkeyiz. Türkiye’de de en fazla elma üreten bir şehiriz. Elmanın yanında, kiraz, kayısı, armut, vişne gibi meyveleri de üretiyoruz, bu açıdan meyve suyu fabrikalarının önemli bir ham maddesini oluşturuyoruz” dedi.Tarım ve hayvancılık alanında fuarların önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, vatandaşların ve üreticilerin fuarlar sayesinde yeni teknolojileri görme fırsatı bulduğunu söyledi. 15 yıl önce Isparta’da elmanın sadece masaya konulan bir meyve olduğunu belirten Başdeğirmen, “Sonra teknolojiler bu fuarlarımızda anlatıla anlatıla vatandaşlarımız çok daha farklı üretimlere geçtiler. Meyvenin cipsini, reçelini, lokumunu yapıyoruz. Eğirdir Belediyesi elma lokumu yapmış, geçen hafta Ankara’daki fuarda denedim, çok güzeldi. Ayrıca sirkesini yapıyoruz, sıvı şekerini çıkarıyoruz, posası kalıyor posasını da hayvanlarımıza yediyoruz. Bir küçük parçasını dahi ziyan etmiyoruz. Üretimin bu şekilde olması lazım. Devlete ve vatandaşa katkı budur. Meyve şekliyle kalması ekonomimize çok büyük bir katkı sağlamıyordu” diye konuştu.Başkan Başdeğirmen, Isparta’da 6 meyve suyu fabrikası bulunduğunu ifade ederek, “Türkiye’de bizim gibi nüfusa oranla 6 meyve suyu fabrikası kümeleşmiş başka bir yer yok. Neden? Tarımda çok iyiyiz. Tarımda iyi olmamız meyveciliği ileriye götürdü. Meyvecilikte üretim, kalite ve meyvenin aroması gibi her şeyiyle öne çıktık. Bunların sebebi bu tür tanıtımlardır. ITSO Başkanı olduğum dönemde elma üreticilerini 12 ülkeye götürdüm. Oralarda elma nasıl üretiliyor, nasıl depolanıyor, nasıl paketleniyor, ve nasıl pazarlanıyor bunları gördük. Gördüğümüz güzellikleri buraya getirdik. Ama birçok yerde gördük ki biz onlardan daha iyiyiz. Isparta tarım makinelerinde de öncü oldu. Yurtdışına çok ürün satmaya başladık. Bu tür fuarlar kendi aralarındaki gelişmişliği görmek için çok faydalı. Bunların devamında mutlaka fayda var. Sadece tarımda değil ürettiğimiz her türlü üründe bunların olması gerektiğine inanıyorum. Fuara destek veren katılımcı ve organizasyonu yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ” görüşlerinde bulundu.