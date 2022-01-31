Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Isparta İl Başkanı Gonca Kayacan, Kar Küreyen Kadın Emekçileri Ziyaret Etti.Kadın ve demokrasi Derneği (KADEM) Isparta İl Başkanı Gonca Kayacan, yoğun yağan kar nedeniyle şehrin sokak ve kaldırımlarında kar küreyen, temizlik işleri yapan kadın çalışanları ziyaret ederek kendilerine moral verdi. Havanın aşırı soğuk olması nedeniyle kendilerini Kadem Derneği binasına davet ederek kendilerine çay ikramında bulundu. Başkan Kayacan'ın ilgi ve alakasından dolayı ve kendilerine ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden kadın çalışanlar, Başkan Kayacan'ın çalışmalarını sürekli takdirle izlediklerini kendisini çok sevdiklerini ifade ettiler.Başkan Kayacan, kadınlarla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Kadın emektir, kadın gayrettir, kadın güçtür. Emektar kadınlarımızı ziyaret Soğuk havaya rağmen üstün gayret ve başarıyla çalışmaya devam eden kadınlarımızı derneğimizde hoş sohbet eşliğinde çaya davet ettik. Gülen yüzleri, samimiyetleri, içimizi ısıttı. İfadelerini kullandı.Kaynak: Akdenizhabercisi