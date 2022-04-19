Isparta Belediyesi Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde 2021 yılında seri üretimine geçilen begonit taşlarla bugüne kadar şehrin farklı noktalarında 37 bin metrekarelik alan kaplandı. Farklı bir görünüm sunan begonit taşlar şehrin estetiğine de renk katıyor.Isparta Belediyesi Meclisi’nin yaklaşık bir yıl önce aldığı kararla belediye şirketi ISTEM’den, işletmesi Fen İşleri Müdürlüğüne geçen Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde parke taşının yanı sıra begonit taş üretimine de başlanmıştı. Farklı renklerde üretilen begonit taşlar şehrin dört bir yanında cadde, sokak ve meydanlarda kullanılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde üretilen 37 bin metrekare begonit taş ve 7 bin metretül bordür taşı bugüne kadar şehrin farklı noktalarına döşendi.Daha önce Aksu Caddesi, Karaağaç pazar yolu, Çayboyu, Kirazlıdere, Özkanlar Kavşağı-Gölcük yolu arası ve Pirimehmet Mahallesi’nde kaldırım, meydan, cadde ve sokakları süsleyen begonit taşlar, şehrin farklı noktalarında kullanılmaya devam ediyor. Son olarak eski Zabıta Müdürlüğü, Otogar ve Barida Otel ile Özkanlar Kavşağı arasındaki kaldırımlarda da begonit taş döşeme çalışması başladı. Şuanda Özkanlar Kavşağına geliş hattındaki kaldırımlarda devam eden çalışmalar tamamlandıktan sonra karşı taraftan da Özkanlar - Kolçelik Kavşağı arasındaki kısım da begonit taş ile kaplanacak. Böylelikle bu hat karşılıklı olarak begonit taşlarla süslenmiş olacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırımların ışıklandırma sistemleri yapılacak ve böylelikle ışıl ışıl bir görüntü ortaya çıkacak. Begonit taş döşeme çalışmaları sezon boyunca şehrin farklı noktalarında devam edecek.