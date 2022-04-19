İftar çadırının ev sahipliğini Bilgiç yaptı

Isparta Belediyesi tarafından Isparta Meydan AVM, Belediye Kültür Merkezi yanında kurulan çadırda günlük 5 bin kişiye iftar veriliyor. Kurulan çadırda verilen iftar yemeğine hafta sonunda TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ev sahipliği yaptı.TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in ev sahipliğini yaptığı iftara Vali Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Rektörüdavetliler ve binlerce vatandaş katıldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen “İftar çadırımızda bugünkü iftarın verilmesine vesile olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç'e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim” dedi.İftarın ardından ise Belediyenin etkinlikleri Kültür Merkezinde devam etti. Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Geleneksel Türk Tiyatrosunun önemli örneklerinden olan orta oyunu ile Hacivat ve Karagöz gösterileri yapıldı.Ardından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarafından Ramazan ve Oruç konulu söyleşi gerçekleştirildi. Ramazan ayının her anının kıymetli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şimşirgil, Ramazan ayının kazanç ayı olduğunu belirtti. Isparta’da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Şimşirgil, “Isparta Belediyemizi ve başkanımızı böyle güzel etkinlikler düzenlediği için tebrik ediyorum. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.Konferansın ardından geçen günlerde düzenlenen Ezan Okuma Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.