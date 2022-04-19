METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA VE BURDUR ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 19.04.2022 06:00 TSİ Bitiş Zamanı : 19.04.2022 18:00 TSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah ilk saatlerden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İsparta'nın batısı ve Burdur’un doğusunda yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

