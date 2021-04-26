Isparta'da bugün farklı bölgelerde üç adet deprem meydana geldi. Edinilen bilgilere göre depremler neticesinde can kaybı ve maddi hasar yaşanmadı.
İşte şiddeti ve merkez üssü
|Tarih / Saat
|Derinlik / Şiddeti
|Mevki
|2021.04.25 00:59:04
|3.5 - 2.1
|Isparta/Merkez
|2021.04.25 03:23:31
|20.8 - 1.9
|İbişler/ Sütçüler/Isparta
|2021.04.25 06:14:25
|15.7 - 1.4
|Eyüpler/Yalvaç/Isparta
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)
BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (BDTİM)