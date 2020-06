SDÜ’ nün Dünya ve Asya Üniversiteleri Sıralamasındaki Başarısı

Yemekhaneler Hizmete Açılıyor

Üniversitemiz yemekhaneleri, 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren hizmete açılıyor. SDÜ yemekhanelerinde, Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uygun olarak toplum sağlığını korumaya yönelik bir dizi düzenleme yapıldı.

Doğu Yerleşkesi A Salonu

Doğu Yerleşkesi B Salonu

Alakart (Tercihli yemek salonu)

Diş Hekimliği Fakültesi A Salonu

Diş Hekimliği Fakültesi B Salonu

Batı Yerleşkesi A Salonu (Yeni Merkezi Derslikler Binası)

Batı Yerleşkesi B Salonu (Yeni Merkezi Derslikler Binası)

Salonlardaki oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlendi ve salon kapasiteleri belirlendi. Belirlenen yeni kapasitenin aşılmaması ve aynı anda salonda bulunan kişi sayısını kontrol altında tutabilmek için rezervasyonlu ve turnikeli geçiş sistemleri kuruldu. Yeni sistemde, bütün salonlarda 11.00 ila 14.00 saatleri arasında yemek hizmeti verilecek. Yemek hizmetinden faydalanmak isteyen akademik ve idari personellerin, hizmet alacakları salon ve servis saati dilimini seçerek, rezervasyonlarını önceden yapmaları gerekiyor. Bundan sonra gişelerden yemek hakkı yüklemesi yapılmayacak olup, rezervasyonlar üniversitemiz online ödeme sisteminden, doğu ve batı yerleşkelerindeki merkezi yemek salonları girişlerinde bulunan KİOSK’lardan yapılabilecek. Turnike sistemleri üniversitemiz kimlik kartlarına tanımlı çalışıyor. Bu yüzden akademik ve idari personelin yemek salonlarına gelirken üniversite kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Salonlardaki boş kapasitenin sisteme bildirilmesi için girişte olduğu gibi çıkışta da kimlik okutulması gerekiyor. Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin yemek salonlarına misafir kabulüyle ilgili bölümüne uygun olarak girişlerde temassız ateş ölçerle ateş ölçümü yapılacak, misafirlerin yeme içme davranışı dışında salon içerisinde maske takması zorunlu olacak, maskesiz misafir kabul edilmeyecek.

SDÜ Rektörü İlker H. Çarıkçı, Asya Üniversiteleri 2020 Sıralamasında da 34 Türk üniversitesinden biri olarak SDÜ'nün önemli bir başarıya daha imza attığını bildirdi.SDÜ “Dünya Üniversiteleri Sıralaması”nda, Türkiye’deki En İyi 22. Üniversite OlduSüleyman Demirel Üniversitesi, Dünya Üniversiteler Sıralaması Merkezi (CWUR- Center from World University Rankings) tarafından yapılan “Dünya Üniversiteleri Sıralaması”nda, Türkiye’deki en iyi 22. üniversite oldu.CWUR tarafından her yıl, “eğitim kalitesi”, “mezunlarının istihdamı”, “araştırma makalelerinin sayısı” ve “atıf sayıları”na göre yapılan değerlendirmelerde, bu yıl dünyanın farklı ülkelerinde bulunan 2000 üniversite araştırıldı.Araştırma sonucunda Üniversitemiz, dünya üniversiteleri arasında 1214’üncü, Türkiye’deki 54 Türk üniversitesi arasında ise 22’inci oldu.SDÜ “Asya Üniversiteleri 2020 Sıralaması”nda Asya’nın En İyi Üniversiteleri Arasında Yer AldıAyrıca Üniversitemiz, “Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan “Asya Üniversiteleri 2020 Sıralaması”nda da Asya’nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.Ülkemizden sadece 34 üniversitenin yer alabildiği Asya Üniversiteleri Sıralamasında, Dünya Üniversiteler Sıralamasında olduğu gibi 13 farklı performans göstergesi değerlendirmeye alınıyor. Bu performans göstergeleri öğretim (eğitim ortamı), araştırma (hacim, gelir ve itibar), atıf sayısı (araştırma etkisi), uluslararası bakış (çalışanlar, öğrenciler ve araştırma) ve sanayi geliri (bilgi transferi) olmak üzere 5 alanda gruplanıyor. Üniversitemiz, sıralamaya giren 34 Türk üniversitesinden biri olarak önemli bir başarıya daha imza attı.Yemekhanelerden yemek hizmeti almak isteyen akademik ve idari personelin, yemekhaneye gitmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırması gerekiyor. Yemek Rezervasyonu işlemleri, 11 Haziran Perşembe gününden itibaren yapılabilecek.Yemek hizmeti verilecek olan yemek salonları;Yemekhanelerde alınan önlemler şöyle:Yeni dönemde kişi ve toplum sağlığının azami ölçüde korunması için yapılan düzenlemelere uyumda işbirliği içinde olunması büyük önem arz ediyor.