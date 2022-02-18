Restoranlardan yeni KDV çağrısı! Kafalar karıştı, konu bakanlığa iletildi
KDV indirimi sonrası birçok sektörde indirim haberleri peş peşe gelirken baklava ve tatlı sektörüne yönelik TÜRMOB tarafından yapılan açıklama kafaları karıştırdı. Sektör temsilcileri konunun netleşmesini bekliyor.
12 Şubat günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen KDV indirimini açıklamış ve temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini duyurmuştu. Açıklama sonrası birçok sektörden indirim haberleri peş peşe gelirken, yapılan bazı açıklamalarda kafaları karıştırdı. Özellikle yeme içme sektöründe temel gıda ürünlerinin yüzde 1’den alınıp yüzde 8’e satılması hem tüketiciyi hem de esnafı zor durumda bırakıyor. Lokantacılar, yeme ve içme hizmetlerinden alınan katma değer vergisi (KDV) oranının da temel gıda ürünleri gibi yüzde 1 olarak uygulanmasını talep ediyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı, temel gıda ürünlerinden alınan KDV oranının yüzde 1'e inmesinin vatandaşı rahatlattığını söyledi.
Kendilerinin de lokantacı esnafı olarak temel gıda ürünlerini yüzde 1 ile aldıklarını ancak bu ürünleri satarken yüzde 8 KDV uygulandığını belirten Karabağlı, "Buradaki yüzde 7'lik fark tamamen esnafa yani bize yansımaya başladı. Esnafımız, temel gıda ürünlerini yüzde 1 KDV ile alıp yüzde 8 KDV ile satınca aradaki 7 puanlık farkı zam olarak kabul ediyor. Zaten pandemi süreci ve sonrasında yaşanan fiyat artışlarıyla zorda olan esnaf bir de yüzde 7 gibi bir yük altında kalmış oldu. Eskiden yüzde 8 KDV ile aldığımızı yine yüzde 8 KDV ile satıp mahsuplaşıyorduk. Şimdi 7 puanlık yük esnafı zor duruma soktu." dedi.
"İLGİLİ BAKANLIKLARA KONUYU İLETTİK"
Karabağlı, sorunun ilgili bakanlıklara iletildiğini ve çözümü için girişimde bulunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yazılı ve sözlü taleplerimizi ilettik, başvurularımızı yaptık. Ben bunu gözden kaçmış sayıyorum, inşallah düzeltilir. Geçici de olsa bir rahatlama sağlanmalı. Geçici süre de olsa esnafın üzerindeki bu yükü kaldırmak için KDV'nin yüzde 1'e çekilmesini istiyoruz. Pandemide yeme-içme hizmetlerinin KDV'sini yüzde 8'den yüzde 1'e indirmişlerdi, şimdi onun gibi yine inmesi lazım. Pandemi sürecinde devlet yardımları ve paket servisle günü kurtarmıştık. O dönemi az zararla kapattık ama şimdi iki yılın birikimi ve zamlar karşımıza çıktı. Şu anda cidden sıkıntılı bir süreçteyiz. Geçici de olsa rahatlama sağlanması lazım."
Enflasyonda temel gıda ürünlerinin önemli olduğunu ancak kendilerinin de gıda üretimi yapıp sattığını vurgulayan Karabağlı, "Bizim satışlarımız da enflasyonu etkiliyor, bu nedenle bizim için de tedbir alınmalı. Fiyatlar anormal yükseldiği için esnaf artık zam yapamıyor, zaten müşteri de yok." değerlendirmesinde bulundu.
Karabağlı, yönetim kurulunda bu konuyu masaya yatırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bizim esnafımız sokağı tercih etmez ancak ayakta durmak için de devletin yardımcı olması lazım. Bu verginin geçici de olsa inmesi mutlaka can suyu olur. Dükkan kapanışları başladı. Bu 7 puanlık fark sadece sebze meyvede olsa telafi edilirdi ancak pirinçten yağa, bakliyata kadar tüm temel tüketim ürünlerinde olunca ödemek zorlaştı. Bize bağlı ülke genelinde 80 binin üzerinde işletme var. Bu esnaf rahatlatılmalı."
TÜRMOB, İŞGÜZARLIK YAPTI ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI
Baklava ve tatlı sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Mehmet Yıldırım, KDV indiriminin Resmi Gazete’de yayınlandığını ve tebliğde baklava, pasta, kek gibi şekerli mamullerin açıkça belirtildiğine dikkat çekerek, “Biz de KDV açıklamasıyla birlikte satışlarımızı yüzde 1’e indirdik. Ancak iki gün sonra Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) bir açıklama yayınladı. Açıklamada perakende satış yapan pastaneciler, baklavacılar satışlarına yüzde 8’den devam edileceği ibaresi yer alıyordu. Bu açıklamayla birlikte ortalık karıştı. Tebliğde şekerli mamullerden alınacak KDV oranı açıkça yüzde 1 olarak belirtilmişken TÜRMOB’un bu açıklamayı yapması işgüzarlık oldu. Tebliğe aykırı bir açıklama oldu. Kendilerini arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Bizlere cevap veremiyorlar. Restoran, pastane gibi birçok esnaf ne yapacağını bilemiyor. Kimi yüzde 1’den satış yapıyor kimi yüzde 8’den. TÜRMOB’un bu açıklamasından sonra daha önce KDV oranının yüzde 1’e indiğini belirten Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) vergi müdürleri bize bir cevap veremiyor. TÜRMOB, çok büyük bir hata yapmıştır, eline yüzüne gözüne bulaştırmıştır. Ben arıyorum kendilerini karşıma yetkili kimse çıkmıyor. Mail atmamızı istiyorlar. Bu konuna GİB’den bir açıklama bekliyoruz. Sektörde bu konuda bir kaos mevcut şuanda, ortada bir belirsizlik var” dedi.
GEL ALANA YÜZDE 1 MASAYA OTURANA YÜZDE 8 KDV
Ortada büyük bir kafa karışıklığı olduğunu ve konunun bir an önce netleşmesini istediklerini belirten Yıldırım, “Ortada şöyle bir durum mevcut. GİB müdürleri siz gel al müşteriye yani paket servis yaptığınız müşteriye yüzde 1 KDV ile satacaksınız, masaya oturan ve servis hizmeti verdiğiniz müşteriden yüzde 8 KDV alacaksınız açıklamasında bulunuyor. Biz bu konunun bir an önce netleşmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
NAYLON FATURA UYARISI
Perakende satış yaptıkları için KDV’nin yüzde 8 olmasının kendilerini fazla zorlamayacağını dikkat çeken Yıldırım, “Biz bu konuyu bir şekilde kendimiz çözebiliriz. KDV’nin yüzde 8 olması bizi fazla zorlamaz. Ancak toptan üretim yapan Catering firmaları, baklavacılar ve pastacılar yaptıkları işi 5-6 ay vade ile yapıyorlar. Hammadde alımında yüzde 1, satışta yüzde 8 KDV ödeyecek. Satış yaptıklarında yüzde 7’lik farkı cebinden nakit olarak ödemiş olacak. Bu insanları zor duruma sokacağı için işletmeler ekstra fatura bulmaya çalışacak. İşletmeler yüzde 8’den değil de yüzde 4’ten fatura bulmaya çalışacak. Aradaki farkı böyle kapatmaya çalışacak. Yani 2000’li yıllara geri dönülecek, naylon faturacılık hortlayacak. O yıllarda da KDV farkından dolayı insanlar naylon faturaya yönelmişti. Yüzde 18 idi. Daha sonra rahmetli Kemal Unakıtan yüzde 8’e düşürüldü ve sorun ortadan kalkmıştı. Mevcut durum buraya doğru gidiyor” değerlendirmesinde bulundu.