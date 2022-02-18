Restoranlardan yeni KDV çağrısı! Kafalar karıştı, konu bakanlığa iletildi

KDV indirimi sonrası birçok sektörde indirim haberleri peş peşe gelirken baklava ve tatlı sektörüne yönelik TÜRMOB tarafından yapılan açıklama kafaları karıştırdı. Sektör temsilcileri konunun netleşmesini bekliyor.

"İLGİLİ BAKANLIKLARA KONUYU İLETTİK"

TÜRMOB, İŞGÜZARLIK YAPTI ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI

GEL ALANA YÜZDE 1 MASAYA OTURANA YÜZDE 8 KDV

NAYLON FATURA UYARISI

Lokantacılar, yeme ve içme hizmetlerinden alınan katma değer vergisi (KDV) oranının da temel gıda ürünleri gibi yüzde 1 olarak uygulanmasını talep ediyor.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı, temel gıda ürünlerinden alınan KDV oranının yüzde 1'e inmesinin vatandaşı rahatlattığını söyledi.Kendilerinin de lokantacı esnafı olarak temel gıda ürünlerini yüzde 1 ile aldıklarını ancak bu ürünleri satarken yüzde 8 KDV uygulandığını belirten Karabağlı,dedi.Karabağlı, sorunun ilgili bakanlıklara iletildiğini ve çözümü için girişimde bulunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:Pandemi sürecinde devlet yardımları ve paket servisle günü kurtarmıştık. O dönemi az zararla kapattık ama şimdi iki yılın birikimi ve zamlar karşımıza çıktı. Şu anda cidden sıkıntılı bir süreçteyiz. Geçici de olsa rahatlama sağlanması lazım."Enflasyonda temel gıda ürünlerinin önemli olduğunu ancak kendilerinin de gıda üretimi yapıp sattığını vurgulayan Karabağlı,değerlendirmesinde bulundu.Karabağlı, yönetim kurulunda bu konuyu masaya yatırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Bizim esnafımız sokağı tercih etmez ancak ayakta durmak için de devletin yardımcı olması lazım. Bu verginin geçici de olsa inmesi mutlaka can suyu olur. Dükkan kapanışları başladı.Baklava ve tatlı sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Mehmet Yıldırım, KDV indiriminin Resmi Gazete’de yayınlandığını ve tebliğde baklava, pasta, kek gibi şekerli mamullerin açıkça belirtildiğine dikkat çekerek,Tebliğe aykırı bir açıklama oldu. Kendilerini arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Bizlere cevap veremiyorlar. Restoran, pastane gibi birçok esnaf ne yapacağını bilemiyor. Kimi yüzde 1’den satış yapıyor kimi yüzde 8’den. TÜRMOB’un bu açıklamasından sonra daha önce KDV oranının yüzde 1’e indiğini belirten Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) vergi müdürleri bize bir cevap veremiyor.dedi.Ortada büyük bir kafa karışıklığı olduğunu ve konunun bir an önce netleşmesini istediklerini belirten Yıldırım,ifadelerini kullandı.Perakende satış yaptıkları için KDV’nin yüzde 8 olmasının kendilerini fazla zorlamayacağını dikkat çeken Yıldırım, “O yıllarda da KDV farkından dolayı insanlar naylon faturaya yönelmişti. Yüzde 18 idi. Daha sonra rahmetli Kemal Unakıtan yüzde 8’e düşürüldü ve sorun ortadan kalkmıştı. Mevcut durum buraya doğru gidiyor” değerlendirmesinde bulundu.